Obst mit gelbem Band ist für alle da

Damit Obst und Nüsse nicht verkommen, ist die Idee entstanden, verschiedene Sträucher und Bäume für die Allgemeinheit freizugeben. Das gelbe Band ist das Zeichen dafür. Foto: Thorsten Gutschalk

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG - Obstbäume gehören vielerorts wie selbstverständlich ins Landschaftsbild. Sie haben einen hohen Wert, beispielsweise als Streuobstwiesen für die Artenvielfalt oder als Lieferant für wertiges, regionales Obst. Doch während die meisten Verbraucher ihr Obst überwiegend im Supermarkt kaufen, bleibt das Obst an den Bäumen nebenan oft ungenutzt hängen und verdirbt. Der Lahn-Dill-Kreis möchte daher auch in diesem Jahr wieder die bundesweite Ernteaktion "Gelbes Band" unterstützen und darauf aufmerksam machen. Eigentümer können dabei ihre Obstbäume oder Sträucher mit einem gelben Band markieren und so zum Ernten freigeben. Dieses signalisiert: Hier dürfen die Früchte ohne Rücksprache und für den eigenen Bedarf gepflückt und bereits von diesem Baum gefallenes Obst kostenlos aufgelesen werden - unter Einhaltung von bestimmten Verhaltensregeln. Die Aktion sorgt dafür, dass in Deutschland mehr Obstbäume abgeerntet werden und mehr regionales Obst gerettet und verwertet wird. Beteiligen können sich alle Bürger, aber auch Kommunen und Vereine.