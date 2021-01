"Odi", "Tom" und "Jerry" suchen ein neues Zuhause

Kater "Jerry": Er soll zusammen mit Kater "Tom" vermittelt werden. Foto: Katrin Weber

DILLENBURG - Der Schäferhundmischling "Odi" sowie die Kater "Tom" und "Jerry" aus dem Tierheim in Dillenburg suchen dringend ein Zuhause.

Am 12. Dezember des vergangenen Jahres kam "Odi" nach Dillenburg. Zuvor war er jahrelang in einem Tierheim in Polen. Kaum in der Einrichtung an der Dill angekommen, hatte er auch schon Interessenten. Der Rüde wurde vermittelt, kurz darauf aber aus persönlichen Gründen wieder ins Tierheim gebracht.

"Odi" ist trotz seiner zwölf Jahre gesundheitlich topfit

Der zwölf Jahre alte Hund ist für sein Alter topfit, berichtet Christine Nickel, die das Tierheim leitet. "Odi" ist hundeverträglich, menschenbezogen, verschmust und lieb. Er spielt gerne mit Artgenossen und mag Spaziergänge. Er braucht eine Eingewöhnungszeit. Fühlt er sich dann daheim, bindet er sich stark an "seine" Menschen. Für "Odi" wünschen sich die Tierheimmitarbeiter ein Zuhause, in dem er als Einzelhund gehalten wird, aber die Möglichkeit hat, mit anderen Hunden zu spielen. Interessenten sollten Hundeerfahrung haben.

Seit dem vergangenen Donnerstag sind "Tom" und "Jerry" in der Einrichtung im Dillfeld untergebracht. Die Kater sind geschätzt vier bis fünf Jahre alt. Im Tierheim zeigen sie sich derzeit noch etwas zurückhaltend, sind aber lieb und lassen sich streicheln.

Gesundheitlich sind sie fit. "Tom" und "Jerry" sollen gemeinsam in ein neues Zuhause vermittelt werden, wo sie die Möglichkeit für Freigang haben oder ihnen eine Alternative geboten wird.