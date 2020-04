Online-Andacht aus der Sankt-Nikolaus-Kirche auf Hof Feldbach

Die Ruine der Sankt-Nikolaus-Kirche auf Hof Feldbach in Dillenburg. Foto: Christoph Weber

Dillenburg (red). Am Sonntag kommt die Andacht der evangelischen Kirchengemeinde Dillenburg aus der ältesten Kirche der Stadt. In der heutigen Ruine der Sankt-Nikolaus-Kirche am Hof Feldbach (neben Edeka) haben Menschen schon vor über 700 Jahren gebetet.

Dies will Pfarrerin Ulrike Schmidt in dieser besonderen Zeit, in der wegen der Corona-Krise auch die Kirchen geschlossen bleiben müssen, wieder tun. Musikalisch umrahmt wird die Andacht von Rudolf Krenzer an der Drehorgel und Rüdiger Schreiber auf der Trompete.