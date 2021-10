Online-Beratung zu Demenz

Jetzt teilen:

WETZLAR - Für Menschen mit Demenz und für die Angehörigen stellt die Diagnose Demenz oft eine große Verunsicherung und Belastung dar. Sie erleben, wie auftretende Gedächtnisstörungen ihr Leben verändern. Im Alltag müssen alle neu lernen, mit den Veränderungen umzugehen und dabei auch Beruf, Familie und Haushalt zu versorgen.

So fehlt manchmal die Zeit, um eine Beratungsstelle aufzusuchen. Menschen, die selbst von einer Demenz betroffen sind, möchten vielleicht gerne anonym bleiben. Hier setze, so teilt die Diakonie Lahn-Dill mit, die Onlineberatungsplattform für Betroffene und pflegende Angehörige von an Demenz erkrankten Menschen an.

Den Beraterinnen sei es wichtig, Informationen und Hilfen anzubieten, bevor es zur Überlastung kommt. Betroffene, An- und Zugehörige könnten Fragen zur Erkennung und den ersten Anzeichen von Demenz, der Organisation einer neu entstehenden Pflegesituation, zum Umgang mit dem Krankheitsbild und auch zu tabuisierten Themen wie Hilflosigkeit, Gewalt oder anderen sehr persönlichen Themen stellen.

Innerhalb von 48 Stunden erhalten die Ratsuchenden, so verspricht es die Diakonie Lahn-Dill, eine individuelle Antwort. In der Beratungsstelle Demenz arbeite ein kompetentes und erfahrenes Team.

Bei der ersten schriftlichen Kontaktaufnahme werde die Anfrage einer Mitarbeiterin persönlich zugeordnet, sodass auch im weiteren Verlauf der Beratung eine verlässliche Begleitung möglich sei. Je nach den Wünschen der Anfrager könne das über den datengeschützten E-Mail-Kontakt oder persönliche Gespräche geschehen.