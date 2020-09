Online Fragen rund um Dillenburg beantworten

(red). Für die Bewerbung um die Landesgartenschau im Jahr 2027 und das Städtebauförderprogramm "Lebendige Zentren" bietet die Stadt Dillenburg den Bürgern eine digitale Beteiligung an. So gibt es zum einen unter www.dillenburg.de das "E-Pin-Verfahren". Zum anderen können die Bürger im Internet aber auch an einer Online-Befragung teilnehmen. Der Fragebogen dazu ist unter www.dillenburg-direkt.de zu finden und beinhaltet 14 Fragen zu verschiedenen Themenbereichen wie Stadtbild und -charakter, Funktionsvielfalt und Versorgung, Mobilität sowie Grün- und Gewässerflächen. Das Ausfüllen des Fragebogens nimmt etwa zehn Minuten in Anspruch.