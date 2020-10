Online-Umfrage: 159 Dillenburger machen Vorschläge

Das Dill-Ufer: Es spielt in Dillenburg für die Stadtentwicklung und auch bei der Bewerbung für die Landesgartenschau 2027 eine wichtige Rolle. Foto: Christoph Weber

DILLENBURG - 159 Fragebogen und 151 sogenannte "ePins" hat die Stadt Dillenburg bei ihrer Online-Beteiligung zur Stadtentwicklung registriert. In die Planungen eingebettet ist auch die Bewerbung Dillenburgs für die Landesgartenschau im Jahr 2027.

Die Dillenburger konnten bis zum 4. Oktober an der Online-Umfrage teilzunehmen. Die Vorschläge und Fragebögen werden jetzt ausgewertet und fließen in die geplante Landesgartenschau-Bewerbung und in das Entwicklungskonzept für die Innenstadt ein.

Die Teilnehmer waren aufgefordert, über Tablet, PC oder Smartphone Stärken und Schwächen ihrer Heimatstadt zu bewerten und Verbesserungs- und Lösungsvorschläge einzureichen.

Projektwerkstatt und Machbarkeitsstudie

Die Bürgerbeteiligung per Online-Umfrage war, so die städtische Pressesprecherin Anja Graser, eine wichtige Ergänzung der im August stattgefundenen Präsenzveranstaltungen Informationsabend und Stadtspaziergang, mit der weitere Zielgruppen erreicht werden konnten.

Während der drei Wochen, in denen die Umfrage unter www.dillenburg-direkt.de zur Verfügung stand, wurden insgesamt 151 ePins gesetzt und 159 Fragebögen ausgefüllt. Im Vergleich zu anderen Städten mit ähnlicher Größenordnung, für die ein Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) erstellt wurde, sei der Rücklauf der Fragebögen laut Graser "leicht unterdurchschnittlich".

Als möglichen Grund dafür nennt die Pressesprecherin, dass der 14 Fragen umfassende Bogen zu den Themen Stadtbild und -charakter, Funktionsvielfalt und Versorgung, Mobilität sowie Grün- und Gewässerflächen möglicherweise für einige Nutzer zu umfangreich ausgefallen sei.

Bei der Verortung der ePins hätten sich dagegen überdurchschnittlich viele Bürger beteiligt. Hier konnten Interessierte eine Stecknadel an einen Punkt in Dillenburgs Gemarkung setzen und damit ganz konkret eine Stärke oder Schwäche für diesen Bereich benennen. Alternativ ließen sich auf diesem Weg Verbesserungs- und Lösungsvorschläge beschreiben. Die Auswertung der Umfrage fließt nun in das ISEK und in die geplante Bewerbung um die Landesgartenschau 2027 ein. Beide Konzepte muss die Stadtverordnetenversammlung absegnen.

Für den 26. Oktober (Montag) plant die Stadtverwaltung eine Projektwerkstatt, in der auf Grundlage der vorgebrachten Vorschläge detaillierter in die einzelnen Themen eingestiegen wird. Schüler sind von 10 bis 13 Uhr, Erwachsene von 18 bis 20 Uhr in den Räumen der Freien evangelischen Gemeinde in Dillenburgs Stadionstraße 4 willkommen.

Außerdem soll das Büro Planstatt Senner in einer öffentlichen Sondersitzung aller Parlamentsausschüsse am 3. November (Dienstag) die Zwischenergebnisse der Machbarkeitsstudie zur Bewerbung um die Landesgartenschau 2027 vorstellen.