Open Air-Kino in Dillenburg startet am 6. September

In dem Film geht es um fünf Frauen, die sich vom Optimierungswahn lossagen.

DILLENBURG - Nach dem Debüt am Wilhelmsturm im vergangenen Jahr findet der Veranstalter Martin Horne aus Siegen auch 2022 den Weg nach Dillenburg. Zwischen dem 6. und 11. September gibt es ein großes Freiluftkino unterm Sternenzelt von Dillenburg. In der großartigen Kulisse am Fuße des Wilhelmsturmes haben die Besucher an sechs Abenden die Möglichkeit, jeweils ab 20.15 Uhr ein abwechslungsreiches Programm zu erleben.

Los geht es am 6. September mit dem Film "Eingeschlossene Gesellschaft". Unter anderem mit Florian David Fitz, Anke Engelke und Justus von Dohnányi begleitet das Publikum sechs Lehrer des städtischen Gymnasiums auf dem Weg in ein entspanntes Wochenende.

"Top Gun 2: Maverick" und "Dumbledores Geheimnisse"

Am 7. September geht es weiter mit "Wunderschön". In der dritten Regiearbeit von Karoline Herfurth geht es um die Frage "Wann fühlen wir uns (wunder)schön?" Fünf sehr unterschiedliche Frauen kehren dem ständigen Optimierungswahn den Rücken.

In der Dramödie "Contra" am 8. September versucht der Professor Richard Pohl, verkörpert von Christoph Maria Herbst, aus der Patsche zu kommen, nachdem er die Studentin Naima rassistisch und sexistisch diskriminiert hat. Da dies nicht der erste Vorfall dieser Art war und dieser gefilmt und im Internet veröffentlicht wurde, muss er sich dem Disziplinarausschuss stellen. Um seine Chancen dort zu verbessern, muss er der Studentin Naima bei einem wichtigen Debattierwettstreit als Mentor zur Seite stehen. Weiter geht es am 9. September mit dem Blockbuster "Top Gun 2: Maverick". Im Laufe der letzten Jahre ist es im Leben des einstigen Flieger-Asses Maverick deutlich ruhiger geworden. Aufregende Missionen, wie er sie als junger Pilot fliegen durfte, gehören längst der Vergangenheit an. Vielmehr ist es heute als Fluglehrer seine Aufgabe, der nachkommenden Generation von Piloten und Pilotinnen zu zeigen, worauf es im Cockpit ankommt. Höhepunkt des Programms ist am 10. September der Film "Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse". Der Schwarzmagier Gellert Grindelwald ist dabei, neue Anhänger für seine dunklen Pläne um sich zu scharen. Hogwarts-Lehrer Albus Dumbledore weiß um die Gefahr, die von dem charismatischen Zauberer ausgeht und befürchtet, dass es Grindelwald tatsächlich gelingen könnte, die Macht in der Zaubererwelt vollends an sich zu reißen. Den Abschluss am 11. September macht in diesem Jahr die "European Outdoor Film Tour 2021". Nach einer pandemiebedingten Pause startet Europas renommiertestes Outdoor-Filmfestival in die 20. Auflage. In sieben Filmen zeigt die E.O.F.T. 2021 längst vergessene Welten und gewährt einen Einblick in die filmische Zukunft des Outdoor-Sports. Die Athleten haben ihr Leben ganz dem Entdeckergeist verschrieben und nehmen die Zuschauer mit auf eine Reise durch die Natur und zeigen, wie viel Inspiration in der Welt da draußen und in jedem selbst steckt.

Eintrittskarten kosten zwischen 8 und 12 Euro

In diesem Jahr gibt es zusätzlich zum Online-Vorverkauf eine Abendkasse. Die Ticketpreise liegen bei 8 Euro beziehungsweise 11 Euro im Vorverkauf, zzgl. Gebühren. An der Abendkasse werden 9 beziehungsweise 12 Euro fällig. Die Sonderpreise in Höhe von 11 beziehungsweise 12 Euro gelten am letzten Abend bei der E.O.F.T.

Wie im vergangenen Jahr gibt es Popcorn, Nachos, gekühlte Getränke und Wein.