Ordination zweier Pfarrer am Sonntag in Dillenburg

Stehen vor ihrer Ordination: die beiden evangelischen Pfarrer Daniel Balschmieter und Désirée Weiß. Foto: Rüdiger Klein

DILLENBURG - Dillenburg (red). Nach zwei Jahren ist es soweit: Pfarrerin Julia Désirée Weiß und Pfarrer Daniel Balschmieter werden am kommenden Sonntag, 8. Mai, in Dillenburg in das Pfarramt eingeführt. Beginn ist um 17 Uhr.

Die Ordination hatte vor zwei Jahren wegen der einsetzenden Pandemie und mit dem Stellenwechsel der damaligen Pröpstin Annegret Puttkammer nicht stattfinden können. Nun wird die Ordination nachgeholt.

Der feierliche Gottesdienst mit Pröpstin Sabine Bertram-Schäfer soll am Sonntag Jubilate in der evangelischen Stadtkirche in Dillenburg stattfinden. Trotz großer Kirche schränkt die Corona-Lage noch immer die Feierlichkeit ein: Es gibt in der Kirche nur eine begrenzte Zahl von Plätzen. Um den Gottesdienst hinsichtlich der Anzahl der Teilnehmenden planen zu können, wird um eine Anmeldung bis Freitag, 6. Mai, um 12 Uhr im evangelischen Gemeindebüro Niederscheld unter Telefon 0 27 71-67 17 oder per E-Mail an gemeindebuero.nieder scheld@ekhn.de gebeten.