Orgelimprovisation zu Chaplin-Stummfilm

DILLENBURG - Auf ein besonderes Programm kann sich das Publikum am Sonntag, 28. August, ab 17 Uhr beim vorletzten Konzert des Dillenburger "Orgelsommers" in der evangelischen Stadtkirche Dillenburg freuen. Zu Gast an der Oberlinger-Orgel ist dann erstmalig die Mannheimer Organistin Christiane Michel-Ostertun. Sie wird zum Stummfilm "The Kid" von Charly Chaplin an der Orgel improvisieren. Der Film ist für Kinder ab acht Jahren geeignet und dauert rund 50 Minuten.

Christiane Michel-Ostertun ist Professorin für Orgel-Improvisation an den Hochschulen für Kirchenmusik in Herford und Heidelberg. Sie gibt zahlreiche Kurse und Orgelkonzerte, auch mit Improvisationen zu Stummfilmen.

Mit dem "Chor für Geistliche Musik Ludwigshafen" führt sie regelmäßig Oratorien auf und leitet daneben den Kammerchor "Cantabile".

Sie setzt sich besonders für die Methodik der Orgelimprovisation ein und veröffentlichte mehrere Lehrbücher und Tutorials zu diesem Thema. Außerdem komponiert sie Werke für Orgel, Chor, Bläser sowie Oratorien mit szenischen Elementen. Ihre Orgelkonzerte für Kinder werden nicht nur in Deutschland regelmäßig aufgeführt.

Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende zugunsten der kirchenmusikalischen Arbeit gebeten. Im Anschluss an das Konzert gibt es die Möglichkeit, an einer kostenlosen Kirchenführung teilzunehmen.