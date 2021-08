Orgelkonzert: Mal aufbrausend, mal romantisch verklärt

Limburgs Domorganist Carsten Igelbrink musiziert in Dillenburg. Foto: Helmut Blecher

DILLENBURG - Das sechste Konzert des Orgelsommers wartete mit einem abwechslungsreichen Programm auf. An den Tasten: Limburgs Domorganist Carsten Igelbrink, der in der evangelischen Stadtkirche seinen Einstand beim Orgelsommer gab.

Kraftvoll erklang Igelbrinks Eröffnungsstück an der Oberlinger-Orgel, Aaron Coplands "Fanfare For The Common Man", die nicht zuletzt in der Version von Emerson, Lake & Palmer (ELP) bekannt geworden ist. Die Version des Limburgers orientierte sich allerdings mehr an der Originalversion des für ein großes Orchester komponierten Werks.

Weiter ging es mit Dietrich Buxtehudes Werk für Orgel in d-Moll, das eines von drei ostinato-orientierten Bassorgelstücken des Meisters der norddeutschen Orgelkunst ist. Igelbrink glänzte hier wie auch bei J.S. Bachs Präludium und Fuge A-Dur mit seinem präzisen und klaren Spiel.

Bachs Stück, das voll von heiterer Gelassenheit und wohliger Geschmeidigkeit in der Fuge ist, zeugte einmal mehr von der Meisterschaft, die der Komponist in all seine Schaffensperioden gezeigt hat. In seiner Impuls-Andacht verwies Pfarrer Ralf Arnd Blecker auf die Bedeutung der Musik für Herz und Seele: "Wo für Gott musiziert wird, da durchdringt Gott selbst Herz und Seele."

Robert Schumanns Studie in kanonischer Form op. 56: C-Dur und As-Dur waren beseelt von der brennenden Intensität melodischer Linien, während Joseph Gabriel Rheinbergers 1891 komponierte Orgelsonate sich durch ihre kontrastreiche Gestaltung auszeichnete: von romantisch verklärt bis heftig aufbrausend und aufwühlend. Abgeschlossen wurde das Orgelkonzert von Carsten Igelbrink mit einer erfrischenden und abwechslungsreichen Improvisation über "Geh aus mein Herz und suche Freud".