Orgelmusik an vier "Adventssamstagen"

Sie eröffnet die Reihe der Orgelmatinéen: Dillenburgs evangelische Kantorin Petra Denker. Archivfoto: Miriam Möldner

DILLENBURG - Nach einem Jahr Corona-Zwangspause kehrt die beliebte Reihe der adventlichen Orgelmatinéen in Dillenburg zurück. Sie beginnen jeweils samstags um 12 Uhr in der katholischen Pfarrkirche "Herz Jesu".

Kantor Joachim Dreher bietet damit allen Freunden der Orgelmusik die Möglichkeit, jeweils eine halbe Stunde lang in der Mittagszeit vor oder nach dem Einkauf adventliche Musik genießen zu können. Dieses Angebot richtet sich an alle, die der allgemeinen Hektik der Vorweihnachtszeit mal kurz entfliehen möchten.

Am Samstag, 27. November, spielt Petra Denker, die Kantorin von Dillenburgs evangelischer Kirchengemeinde. Sie eröffnet die Reihe mit Werken von Franz Tunder, Johann Sebastian Bach, Camille Saint-Saëns und anderen.

Am 4. Dezember folgt an der Orgel Michael Gilles aus Gießen, am 11. Dezember Sebastian Munsch aus Burbach und am 18. Dezember Joachim Dreher. Der Eintritt ist frei.

