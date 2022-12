Orgelmusik zwischen Barock und Moderne in Dillenburg

Nicht zum ersten Mal gastiert der junge Organist an der Klais-Orgel in der katholischen Pfarrkirche. (© Helmut Blecher)

DILLENBURG - Mit Musik aus der Zeit zwischen Barock und Moderne hat sich der junge Organist Constantin Scholl am zweiten Adventssamstag mit wärmendem und zugleich mächtig auftrumpfendem Klang in die Herzen der Zuhörerschar gespielt. Die zweite Orgelmatinee fand in der katholischen Pfarrkirche "Herz Jesu" statt.

Der in Ewersbach geborene Organist, der unter anderem Unterricht bei Joachim Dreher erhielt und zurzeit in Köln Kirchenmusik studiert, hatte Werke von Dietrich Buxtehude und Bastian Fusch auf dem Spielplan.

Mit Buxtehudes Praeludium in g-Moll eröffnete Scholl sein Konzert auf der Klais-Orgel. Das Instrument ermöglichte es ihm, gleich zu Beginn seine großen Gestaltungsmöglichkeiten voll auszuspielen.

Nach einer kurzen Toccata folgte eine vierstimmige Fuge, die am Ende in eine freie toccataartige Form mündete. Weiter ging es mit "Puer natus in Bethlehem", eine der kürzesten Choralbearbeitungen des Bach-Zeitgenossen, die große Feierlichkeit und Würde ausstrahlte. Mit der äußerst eingängigen und melodiestarken Ciaconna in e-Moll schloss Constantin Scholl seine Interpretationen von Buxtehude-Werken ab.

Weihnachtslied verfehlt nicht seine Wirkung

Ihnen schloss sich Bastian Fuchs' Triptychon über "Macht hoch die Tür" an. Das beliebteste Weihnachtslied nach "Stille Nacht" verfehlte auch in der Bearbeitung durch den Münchner Kirchenmusiker auf das Matinee-Publikum seine Wirkung nicht. Die Zuhörer waren ergriffen von dem sinnlich anmutenden Prélude, der einfühlsamen Meditation und der furios auftrumpfenden Toccata, die für einen gelungen Abschluss des Orgelkonzerts mit Christian Scholz sorgte.