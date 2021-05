Ortsvorsteher Klaus Wagner hängt fünf Jahre dran

Sie sind Ansprechpartner für die Anliegen der Donsbacher (v. l.): Heidrun Kessler, Tobias Henrich, Christina Lang, Philipp Wagner und Ortsvorsteher Klaus Wagner. Foto: Frank Rademacher

DILLENBURG-DONSBACH - In der konstituierenden Sitzung des Donsbacher Ortsbeirats, dessen Zusammensetzung sich durch die Kommunalwahl kaum verändert hatte, wurde Ortsvorsteher Klaus Wagner (SPD) in seinem Amt bestätigt. Seine Wahl fiel ebenso einstimmig aus wie die seines Stellvertreters Tobias Henrich (CDU), der Schriftführerin Christina Lang (SPD) und deren Stellvertreterin Heidrun Kessler (CDU).

Und auch bei den Themen, die auf der Agenda des Gremiums stehen, hat sich nicht viel verändert. So gibt es immer noch keine zufriedenstellende Lösung für den Parkplatz am ehemaligen Dorfgemeinschaftshaus. Der wird vor allem von Eltern genutzt, die ihren Nachwuchs zur benachbarten Schule bringen oder von dort abholen. Aber auch ein ortsansässiges Unternehmen belegt ihn regelmäßig, um Wohnmobile abzustellen.

Man könne ja einen Teil der Stellplätze an den Unternehmer vermieten, lautete eine Idee. Das, so gab Heidrun Kessler zu bedenken, müsse aber öffentlich ausgeschrieben werden. Was wiederum, wie Markus Weiß von der Stadt warnte, am Ende dazu führen könne, dass es keine öffentlichen Parkplätze mehr gebe. Der Magistrat soll nun gebeten werden, sich um eine Lösung zu bemühen.

Eltern bemängeln den steinigen Bolzplatz

Zwar sei der Auftrag für den behindertengerechten Ausbau der Bushaltestelle bereits vergeben, passiert sei in der Sache aber bislang noch nichts, bemängelte Klaus Wagner. Für Unmut bei einigen Eltern sorgt zudem der Zustand des Bolzplatzes hinter dem Dorfgemeinschaftshaus. Im steinigen Belag sehen sie eine Verletzungsgefahr.

Dauerbrenner ist zudem der Radweg nach Burg und Uckersdorf. Verglichen mit anderen Radverbindungen sei der eine Katastrophe. Die asphaltierte Hauptstraße zu nutzen sei aber insbesondere für Kinder keine Alternative, weil die Gefährdung durch den Autoverkehr zu hoch sei.