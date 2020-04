Ostern anders erleben

Trotz Einschränkungen: Auch in diesem Jahr leuchtet für Christen die österliche Hoffnung. Foto: Simon Schade

Dillenburg/Haiger/Herborn (red). Als endgültig die Ansage kommt, dass Ostern dieses Jahr ohne Gemeindegottesdienste in der Kirche gefeiert werden muss, ist die Enttäuschung groß. "Geht Ostern ohne das Volk?", fragt Pastoralreferent Michael Wieczorek. Dieser höchste Feiertag der Christenheit feiert das Leben; ohne Gemeinschaft und vertraute Formen, Rituale und Lieder fehlt etwas. Doch nach einem ersten Schock haben sich die Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen der beiden katholischen Pfarreien "Herz Jesu" in Dillenburg und Haiger und "Sankt Petrus" in Herborn zusammengetan und ein Angebot für diese Zeit entwickelt.

"Wir haben uns vor zwei Jahren auf den Weg gemacht, mit den beiden Pfarreien eine neue pastorale Zukunft zu entwickeln, von daher sind wir im Experimentieren und Improvisieren geübt", sagt Pfarrerin Andrea Steil aus Bicken. Die beiden Pfarreien sollen im Jahr 2022 in einer gemeinsamen Pfarrei aufgehen; sie umfassen das Gebiet des ehemaligen Dillkreises und sind Heimat für etwa 12 000 Katholiken - Menschen, die auf ihr vertrautes Osterfest verzichten müssen. In Zeiten der Krise zeigen sich allerdings die Kreativität und die Lebendigkeit des Glaubens. Und in den Symbolen und Ritualen finden sich starke Zeichen, in denen die Botschaft dieser Tage erlebbar wird.

Grüne Zweige und

Osterkerzen abholen

So haben in den vergangenen Tagen viele helfende Hände dafür gesorgt, dass grüne Zweige geschnitten und zusammen mit kleinen Osterkerzen in die katholischen Kirchen verteilt wurden. Dort können sie zusammen mit einem Gebetsheft abgeholt werden, um daheim den Weg vom Einzug nach Jerusalem bis zur Auferstehung mitzugehen, sei es im eigenen Gebet oder im Mitfeiern bei den zahlreichen übertragenen Gottesdiensten. Zusätzlich werden auf dem "YouTube"-Kanal "Katholisch an der Dill" an den drei heiligen Tagen Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern Gottesdienste zum Mitfeiern hochgeladen, um auch die vertrauten Gesichter der eigenen Gemeinden sehen zu können. "Wir versuchen, auch die Menschen im Blick zu behalten, die nicht im Internet unterwegs sind", sagt Pater Paulose aus Herborn: Mit einer Osterkarte werden alle katholischen Haushalte angeschrieben mit der Bitte um Rückmeldung, wer zukünftig per Post oder telefonisch mit den Gemeinden in Verbindung bleiben möchte. Auch die Zusendung der Gottesdienste per CD ist möglich.

Die Kirchen stehen zum persönlichen Gebet offen, die Pfarrbüros sind telefonisch und per E-Mail erreichbar: das Pfarrbüro Herborn unter 0 27 72-58 39 30, 24-Stunden-Notfälle: 0 27 72-5 83 93 21, E-Mail st.petrus@herborn.bistumlimburg.de, das Pfarrbüro Dillenburg unter 0 27 71- 26 37 60, 24-Stunden-Notfälle: 0 27 71-2 63 76 37, E-Mail herzjesu@dillenburg.bistumlimburg.de. Zusätzlich sind in diesen Tagen unter 0 27 71-2 63 76 66, 0 27 71-2 63 76 46, 0 27 71-2 63 76 33 und 0 27 72-5 83 93 14 Seelsorger erreichbar, für Anfragen per Whatsapp oder SMS steht die Nummer 01 62-5 39 08 52 zur Verfügung. Wer noch mehr Angebote sucht, findet auf der Internetseite www.bistumlimburg.de Materialien, Livestreams von Gottesdiensten und neuste Infos - oder findet im stark aufgestockten Radio- und Fernsehgottesdienstprogramm geistliche Begleitung.

Die beiden Vorsitzenden der Pfarrgemeinderäte, Christel Waidmann und Markus Hansmann und Pfarrer Christian Fahl zusammen mit ihren Haupt- und Ehrenamtlichen Mitarbeitern wünschen allen Menschen an der Dill ein gesegnetes Osterfest.