Päckchen packen für Kinder in Osteuropa

DILLENBURG - Die Hilfsorganisation ADRA ruft jedermann dazu auf, ein Päckchen für Kinder in Not zu packen. Leere, einheitliche Pakete dafür können Interessierte in Dillenburg unter Telefon 0 27 71-3 33 39, 0 27 71-60 00 sowie 0 27 71-26 73 35 anfordern.

Die gefüllten Pakete werden von ADRA abgeholt, kontrolliert und an den Zielort gebracht. In diesem Jahr geht der Transport nach Osteuropa, wo die Päckchen direkt an bedürftige Kinder übergeben werden sollen.