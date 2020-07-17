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Freitag, 17.07.2020 - 15:59
3 min

Papiertüten statt Körbchen: So hat Corona die Tafel verändert

Bei der Dillenburger Tafel hat sich während der Corona-Pandemie für Nutzer und Helfer einiges geändert. Wie die Einrichtung damit umgeht.

Von Katrin Weber
Schutz für Helfer und Kunden: Die Plexiglasscheiben auf der Ausgabe der Dillenburger Tafel bleiben wahrscheinlich auch nach Corona erhalten, sagen Ute Müller und Alexander Bretsch vom DRK-Kreisverband, der die Lebensmittelausgabe in der Oranienstadt betreibt. Foto: Katrin Weber

Schutz für Helfer und Kunden: Die Plexiglasscheiben auf der Ausgabe der Dillenburger Tafel bleiben wahrscheinlich auch nach Corona erhalten, sagen Ute Müller und Alexander Bretsch vom DRK-Kreisverband, der die Lebensmittelausgabe in der Oranienstadt betreibt. Foto: Katrin Weber

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Fotos
Schutz für Helfer und Kunden: Die Plexiglasscheiben auf der Ausgabe der Dillenburger Tafel bleiben wahrscheinlich auch nach Corona erhalten, sagen Ute Müller und Alexander Bretsch vom DRK-Kreisverband, der die Lebensmittelausgabe in der Oranienstadt betreibt. Foto: Katrin Weber

Schutz für Helfer und Kunden: Die Plexiglasscheiben auf der Ausgabe der Dillenburger Tafel bleiben wahrscheinlich auch nach Corona erhalten, sagen Ute Müller und Alexander Bretsch vom DRK-Kreisverband, der die Lebensmittelausgabe in der Oranienstadt betreibt. Foto: Katrin Weber

Unterstützen die Dillenburger Tafel: Sparkassen-Vorstand Volker Schönau (l.) und Patrik Mayer (r.) von "Maker LDK" überreichen Alexander Bretsch und Ute Müller ihre Spenden. Foto: Katrin Weber

Unterstützen die Dillenburger Tafel: Sparkassen-Vorstand Volker Schönau (l.) und Patrik Mayer (r.) von "Maker LDK" überreichen Alexander Bretsch und Ute Müller ihre Spenden. Foto: Katrin Weber

Was seit der Wiederöffnung vor zwei Monaten bei der Dillenburger Tafel für die Kunden anders geworden ist, können sie auf einem Infoschild lesen. Foto: Katrin Weber

Was seit der Wiederöffnung vor zwei Monaten bei der Dillenburger Tafel für die Kunden anders geworden ist, können sie auf einem Infoschild lesen. Foto: Katrin Weber

Die Kunden sind gebeten, sich die Hände zu desinfizieren, bevor sie an die Theke herantreten. Foto: Katrin Weber

Die Kunden sind gebeten, sich die Hände zu desinfizieren, bevor sie an die Theke herantreten. Foto: Katrin Weber

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