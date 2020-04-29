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Mittwoch, 29.04.2020 - 18:22
2 min

Parken in Dillenburgs Fußgängerzone? Nein, danke!

Der Brand des "Töpferhauses" in Dillenburg hat deutlich gemacht, dass Autofahrer in der eng bebauten Altstadt nicht parken sollten - auch nicht "nur mal kurz".

Von Katrin Weber
Wegen des Brandes im Töpferhaus in der Dillenburger Innenstadt musste die Feuerwehr durch die enge Hauptstraße zu der Einsatzstelle fahren. Hier ist Disziplin der Verkehrsteilnehmer gefordert, damit ein Feuer dort erfolgreich bekämpft wird, bevor es in der engen Bebauung auf die Nachbargebäude überspringt. Foto: Jörgen Linker

Wegen des Brandes im Töpferhaus in der Dillenburger Innenstadt musste die Feuerwehr durch die enge Hauptstraße zu der Einsatzstelle fahren. Hier ist Disziplin der Verkehrsteilnehmer gefordert, damit ein Feuer dort erfolgreich bekämpft wird, bevor es in der engen Bebauung auf die Nachbargebäude überspringt. Foto: Jörgen Linker

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Dillenburg Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Lahn-dill-kreis Dillenburg,-stadt Dillenburg
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