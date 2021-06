"Pascha" und "Czöpi" möchten eigene Familien haben

Der reinrassige Türkisch-Angora-Kater "Pascha" sucht ein Zuhause. Foto: Katrin Weber

DILLENBURG - Der reinrassige Türkisch-Van- Kater "Pascha" wartet im Tierheim Dillenburg auf ein Zuhause. Auch Mischlingshündin "Czöpi" steht zur Vermittlung in eine neue Familie bereit.

"Pascha" erblickte am 12. März 2018 das Licht der Welt. Der schöne und nette Kater ist ein Abgabetier und wartet nun auf ein Zuhause, in dem er bleiben kann. Am liebsten wäre ihm ein ruhiger Haushalt.

Der Stubentiger muss drinnen leben. Umso schöner wäre es, wenn seine neue Familie ihm einen katzensicher eingezäunten Balkon oder sogar Garten bieten könnte. Der hübsche Kater ist geimpft, gechippt und kastriert.

Der zweite Vierbeiner, der in dieser Woche dringend eine Bleibe sucht, ist "Czöpi". Die Mischlingshündin ist zwei Jahre alt und stammt aus dem ungarischen Tierschutz.

Tierheimleiterin Christine Nickel nennt "Czöpi" liebevoll "Wollschwein". Der haarige Vierbeiner hat nämlich Locken, die ihm einen besonderen Charme geben. Der Hund ist sehr lieb und freundlich. Anfangs ist er kurze Zeit etwas zurückhaltend, dann aber schnell neugierig und genießt die Aufmerksamkeit.

"Czöpi" wird nur an hundeerfahrene Tierfreunde abgegeben. Sie sollte in einem ruhigen Haushalt leben. Sie eignet sich bestens als Zweithund zu einem souveränen Rüden. Ein Haus mit Garten wäre ideal für die Hündin.

Vor einem Besuch sollte unbedingt unter 0 27 71-3 22 22 ein Termin vereinbart werden.