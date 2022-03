Passionskonzert kommt aus der Kirche "Herz Jesu" Dillenburg

Sie ist eine der Solistinnen des Passionskonzerts in Dillenburg: Altistin Sibylle Kamphues. Foto: Kath. Pfarrei "Zum guten Hirten an der Dill"

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Joseph Haydns "Stabat mater" erklingt am Sonntag, 3. April, als Passionskonzert in der katholischen Pfarrkirche "Herz Jesu" Dillenburg. Es wird allerdings ohne Publikum vor Ort nur als Livestream auf dem Youtube-Kanal "Katholisch an der Dill" ausgerichtet.

Die gewichtige Vertonung von Joseph Haydn habe als erste seiner Vokalkompositionen einen europäischen Bekanntheitsgrad erlangt, schreibt die Pfarrei in einer Pressemitteilung. Unter der Leitung von Kantor Joachim Dreher singen die Solisten Andrea Artmann (Sopran), Sibylle Kamphues (Alt), Max Ciolek (Tenor) und Ekkehard Abele (Bass). Für die instrumentale Begleitung kommt die Kammerphilharmonie Rhein-Main nach Dillenburg.