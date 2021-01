Pegel der Dill erreicht Meldestufe 1

Für Radler und Fußgänger wegen Überflutung gesperrt: Die Unterführung in der Herwigstraße gehört in Dillenburg zu den ersten Stellen, an denen die Dill über ihre Ufer tritt. Foto: Katrin Weber

Freitagnachmittag: Unter der Bundesstraßenbrücke in Sechshelden steht das Wasser bis an die Dillstraße und die Gärten der Anwohner. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr kontrollieren den Hochwasserstand regelmäßig. Foto: Martin H. Heller

Freitag, 13 Uhr: An der Pegelmessstation in Haiger steht das Wasser bei 125 Zentimetern und damit 15 Zentimeter unter der Meldestufe 1. Foto: Christoph Weber

Schnell überschwemmt sind die Wiesen des Haigerbachs im Bereich zwischen Haiger und Allendorf. In diesem Tal sollte ursprünglich ein Teil des Hessentags stattfinden. In einer Neukonzeption rückten die Veranstaltungsflächen des Landesfests aber alle näher ans Stadtzentrum. Foto: Christoph Weber

Fußgänger und Radfahrer würden sich auf dem Weg unter der Brücke am Jahnknoten in Dillenburg mehr als nur nasse Füße holen. Die Passage ist gesperrt. Foto: Katrin Weber

Das Hochwasser spült Müll an, der achtlos in die Landschaft geworfen wurde und sich beispielsweise nun am Wehr zum Mühlgraben in Dillenburg ansammelt. Foto: Katrin Weber