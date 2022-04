Peter Manns Chef der neuen IG Bau Hessen-Mitte

Peter MannsFoto: IG BAU Hessen-Mitte

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG - Peter Manns ist zum Vorsitzenden des neuen Bezirksverbands Hessen-Mitte der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) gewählt worden. Der 57-Jährige übernimmt die Nachfolge von Doris Hammes und Karl-Otto-Waas. Sie hatten die bisherigen Bezirksverbände Mittelhessen und Gelnhausen-Friedberg geleitet, die nach dem Beschluss des Bezirksverbandstags der Gewerkschaft am Samstag fusionierten.

Manns kümmert sich damit ab sofort um die Interessen von Bauarbeitern, Reinigungskräften sowie Beschäftigten aus der Land- und Forstwirtschaft auch im Lahn-Dill-Kreis. Nach Angaben der Arbeitsagentur seien dies rund 5400 Menschen - 2500 von ihnen im Bauhauptgewerbe und 1800 in der Gebäudereinigung. Das teilt die Gewerkschaft in einer Presseerklärung mit. Manns ist gelernter Zimmermann und seit 1988 gewerkschaftlich in Ost- und Mittelhessen aktiv.

Er appelliert an die Beschäftigten, sich für die eigenen Interessen einzusetzen. Besonders das Handwerk in der Region sei in den nächsten Jahren auf Tausende zusätzliche Mitarbeiter angewiesen. Ein "Riesen-Thema" sei zudem die Weiterbildung.

Außerdem kündigt Manns an, sich in politische Debatten einzumischen: "Viele Vorhaben der Berliner Ampel-Koalition haben direkte Auswirkungen in unserer Region - von der Wohnungsbau-Offensive über die Umgestaltung der Agrarwirtschaft bis hin zur gesetzlichen Rente. Bei all diesen Themen wird sich die IG Bau Hessen-Mitte einbringen und dabei auch der Kommunal- und Landespolitik auf die Finger schauen."