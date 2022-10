Peter Michael Reeh ist nun auch offiziell "der Neue"

Ernennungsurkunde: Ines Gräfe vom Staatlichen Schulamt mit Peter Michael Reeh. Foto: Johann-von-Nassau-Schule Dillenburg

DILLENBURG - Jetzt ist es auch offiziell: Peter Michael Reeh ist der neue Schulleiter der Johann-von-Nassau-Schule in Dillenburg. In einer kleinen Dienstversammlung in der Haupt- und Realschule hat er am letzten Schultag vor den Herbstferien die endgültige Beauftragung erhalten. Überreicht hat ihm diese Ines Gräfe vom Staatlichen Schulamt.

Sie bescheinigte Reeh, der richtige Mann an der richtigen Stelle zu sein. Seine bisherige Arbeit sei konstruktiv sowie von hoher Qualität und gutem Austausch geprägt gewesen. Sie freue sich, diese Entscheidung des Ministeriums nach 14 Monaten der kommissarischen Leitung nun überbringen zu dürfen. Daniel Schäfer gratulierte als Personalratsvorsitzender der Schule. Die Lehrkräfte seien froh und dankbar, dass nun jemand die Schule leite, der in aller Ruhe Entscheidungen treffe und die anstehenden Aufgaben, vor allem den Umbau der Schule, angehe.

Herausforderungen gemeinsam meistern

Reeh dankte für die sehr gute Zusammenarbeit im zurückliegenden Jahr. Er versprach, die Herausforderungen der kommenden Jahre nun gemeinsam mit allen Beteiligten meistern zu wollen.