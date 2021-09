Peter Reeh sagt der Holderbergschule Ade

Geschenk für ihren ehemaligen Stellvertreter: Schulleiterin Andrea Rink mit Peter Reeh. Foto: Holderbergschule Eschenburg

ESCHENBURG-EIBELSHAUSEN - Nach acht Jahren an der Holderbergschule in Eibelshausen ist Peter Reeh dort offiziell verabschiedet worden. Reeh hat kürzlich seine neue Stelle als Leiter der Johann-von-Nassau-Schule (JvN) in Dillenburg angetreten.

Peter Reeh kam bereits 1997 als Referendar an die Holderbergschule, wo er nach bestandener Staatsprüfung einen sechsmonatigen Vertretungsvertrag erhielt. Die weitere Schullaufbahn war abwechslungsreich: Stationen waren die Goldbachschule in Frohnhausen, die JvN in Dillenburg und die Albert-Wagner-Schule in Merenberg.

"Ex-Chefin" bescheinigt ihm Kompetenz und Empathie

Dann folgte eine Abordnung an das Staatliche Schulamt in Weilburg, ehe Reeh zum Realschulzweigleiter der Holderbergschule und 2018 zum stellvertretenden Schulleiter ernannt wurde.

In ihrer Abschiedsansprache hob Schulleiterin Andrea Rink hervor, dass Peter Reeh seine Aufgaben als ihr Stellvertreter mit großer Kompetenz und Empathie erledigt habe. Rink und die gesamte Schulgemeinde wünschten ihm alles Gute für seine neuen Aufgaben als Rektor der Johann-von-Nassau-Schule in Dillenburg.