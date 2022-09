"Picknick am Turm" vom 15. bis 18. September in Dillenburg

Im stimmungsvollen Ambiente vor dem Wilhelmsturm lassen es zwei Bands ordentlich krachen. Foto: Stadt Dillenburg

DILLENBURG - Dillenburg (red). Die Veranstaltungsreihe "Picknick am Turm" geht vom 15. bis 18. September (Donnerstag bis Sonntag) in die nächste Runde. Bei einem zwanglosen Picknick können Freunde oder Familien einen der schönsten Plätze Dillenburgs Open Air genießen und sich von einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm unterhalten lassen. Die Gäste bringen ihr Picknick-Equipment mit. Vor Ort wird es zudem einen Getränkestand mit alkoholischen und alkoholfreien Kaltgetränken sowie Snacks geben. Wer möchte, kann für das Krimi-Dinner am Samstag, 17. September, aber auch eine gefüllte Picknick-Tasche des Restaurants Liebezeit vorbestellen.

Filmdoku über alternde "Eisenmänner"

Bei der Auftaktveranstaltung von "Picknick am Turm" präsentiert Andreas Hett am Donnerstag, 15. September, von 18 bis 21 Uhr seinen Dokumentarfilm "Altes Eisen - Wenn Ironmänner altern". Fast drei Jahre hat der Oberurseler Filmemacher seine ehemaligen Triathlon-Kollegen Kalli Nottrodt und Winfried Schmidt mit der Kamera begleitet und zeichnet das Bild zweier Sportler, die mit 65 und 70 Jahren noch Weltmeister in ihren Altersklassen wurden und darüber hinaus bei unzähligen, weltweiten Ironmanstarts ganz vorne mit dabei waren. Der Dillenburger Sportler Thomas Brandenburger habe die Filmvorführung initiiert und werde gemeinsam mit Andreas Hett über die Entstehung und Inhalte sprechen, erläutert die Stadt Dillenburg in einer Pressemitteilung.

Begleitet wird das Ganze musikalisch von der Dillenburger Akustik-Band "Streamless4" mit Rock-Klassikern. Der Eintritt beträgt 5 Euro.

Da das Dillenburger Stadtfest, die "Aquarena"-Nacht, erneut pausieren muss, wird ein Teil der ursprünglich angedachten Bands am Freitag, 16. September, von 18 bis 22 Uhr auf die Bühne geholt. "SAD" (Metallica Tribute) aus Italien sowie "Motörblast" (Motörhead Tribute) aus Wilnsdorf lassen es im stimmungsvollen Ambiente am Wilhelmsturm krachen. Der Eintritt beträgt an diesem Abend 5 Euro.

Bereits zum zweiten Mal in Folge können Freunde des guten Geschmacks an einem Krimi-Dinner auf den historischen Schlossberganlagen teilnehmen. Beim "Mord im Herrenhaus" in der Picknick-Variante werden die Zuschauer am Samstag, 17. September, von 18.30 bis 22.15 Uhr durch gezielte Zusammenarbeit mit den sechs Schauspielern an der Seite von Inspektor Watson von Scotland Yard die Ermittlungen im ungeklärten Mord am exzentrischen Lord Jeremiah Highgrove aufnehmen.

Zum Dessert des Krimi-Dinners werden Rock und Blues aufgetischt. Dann packen Michael "Öli" Müller, Christoph Stoll und Stefan Röger auf der Dillenburger Freilichtbühne ihre Gitarren aus. Gemeinsam servieren die lokalen Musikergrößen ein Akustik-Programm mit bekannten und weniger bekannten Songs. Der Eintritt beträgt 12 Euro.

PICKNICK-TASCHE FÜRS KRIMI-DINNER Gäste des Picknick-Dinners können für diesen Abend eine gefüllte Picknick-Tasche mit Leckereien des Restaurants Liebezeit bestellenFür 35 Euro gibt es für zwei Personen verzehrfertig in der Thermo-Tasche verpackt ausgewählte Tapas, Besteck und Servietten. Auch eine vegetarische Variante der Picknick-Tasche ist möglich. Bestellungen werden bei Erwerb einer Einlasskarte bis Dienstag, 13. September, 12 Uhr in der Tourist-Information im Alten Rathaus, Hauptstraße 19, entgegengenommen.

Am Sonntag, 18. September, können von 10 bis 16 Uhr Kinder und Familien auf dem Grundstück "Langmann" an der Freilichtbühne nach Herzenslust toben. Neben einer Hüpfburg und einer aufblasbaren Kletterwand werden mittelalterliche Spiele des Vereins "Fähnlein zu Dillenburg" angeboten sowie Kinderschminken, Zauberei mit Riesenseifenblasen, Clownerie, eine kleine Buttonfabrik und weitere Überraschungen. Die Aktion ist kostenfrei.

Karten im Vorverkauf

gibt es im Tourist-Info

Weiter geht es um 16 Uhr mit Figuren-Theater für Kinder ab vier Jahre und die ganze Familie. Zum Abschluss des Kinderfestes zeigt Michael Staemmler vom Figurentheater Gingganz das Stück "Die drei Schweinchen und der Wolf". Der Eintritt für die Familienvorführung beträgt 3 Euro.

Falls das Wetter nicht mitspielt, können Programmpunkte abgesagt oder zeitnah nachgeholt werden. Die Tickets werden dann erstattet oder behalten bei Terminverschiebung ihre Gültigkeit. Der Vorverkauf der auf jeweils 300 Stück limitierten Einlasskarten erfolgt ab sofort in der Tourist-Information im Alten Rathaus, Hauptstraße 19, montags bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr und 12.30 bis 16 Uhr. Falls es Restkarten gibt, öffnet eine Tageskasse.

Alle Infos auf https://tinyurl .com/4a59nev4.