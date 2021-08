Pilgerweg führt rund um Sinn

Wandern auf dem Ökumenischen Pilgerweg: In diesem Jahr startet und endet die Tour in Sinn. Archivfoto: Dorothea von Wolff

SINN/HERBORN/DILLENBURG - Dieses Mal heißt es "Schaut hin", und es geht um elf Kilometer: Am 4. September (Samstag) startet der zwölfte Ökumenische Pilgerweg in Sinn - und endet auch dort.

Dazu laden die katholischen Pfarreien "Herz Jesu" Dillenburg und "St. Petrus" Herborn sowie die Fachstelle Mission & Ökumene des evangelischen Dekanats an der Dill ein. Der Pilgerweg beginnt um 10 Uhr mit einer Andacht im Gemeindehaus im Ballersbacher Weg 8 nahe der evangelischen Kirche und endet gegen 15.30 Uhr mit einem Abschlussimpuls in der katholischen Kirche im Seelbacher Weg.

Teilnehmer sind gebeten, Mundschutz mitzubringen

Das Vorbereitungsteam, zu dem Ursula Müller, Andrea Satzke, Uwe Seibert, Pater Paulose Chatheli, Regina Koob und Bettina Tönnesen-Hoffmann zählen, greift das Motto des dritten ökumenischen Kirchentages auf. Es lade dazu ein, "einen Blick auf uns selbst und diese Welt zu wagen". Außerdem wird es unterwegs neben kurzen Impulsen auch eine Zeit der Stille und Besinnung und des Austausches zu zweit geben.

Um die derzeit gültigen Hygieneregeln einzuhalten, werden die Teilnehmer gebeten, einen Mundschutz mitzubringen. Nötig sind auch wetterfeste Kleidung und feste Schuhe, da die Pilger den ganzen Tag im Freien unterwegs sind. Außerdem sollte im Gepäck ein feuchtigkeitsabweisendes Sitzkissen nicht fehlen.

Eine kurze Mittagsrast wird unterwegs stattfinden. Für ausreichende Verpflegung müssen die Teilnehmer selbst sorgen. Ein Kaffeetrinken als Abschluss fällt wegen der Corona-Einschränkungen auch in diesem Jahr aus.

Das Vorbereitungsteam möchte Sequenzen des Pilgerweges als Impuls für den YouTube-Kanal "katholischander dill" aufnehmen. Diese werden ab 12. September (Sonntag) zu sehen sein.

Anmeldung: In Corona-Zeiten ist eine verbindliche Anmeldung bis 1. September (Mittwoch) nötig. Die Teilnehmerzahl ist auf 60 begrenzt. Online ist die Anmeldung über den Link https://eveeno.com/221951277 möglich. Telefonisch oder per E-Mail können sich Interessierte ebenfalls anmelden: katholisches Pfarramt Herborn: 0 27 72-58 39 30, st.petrus@herborn.bistumlimburg.de; katholisches Pfarramt Dillenburg: 0 27 71-26 37 60, herzjesu@dillenburg.bistumlimburg.de; evangelisches Dekanat an der Dill: 0 27 72-5 83 42 10, u.seibert@ev-dill.de.