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Sonntag, 14.06.2020 - 14:00
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Planschbecken im Garten statt kegeln, klettern und Kehrmaschinen-Wettrennen

Wegen der Corona-Krise sagen Kommunen im nördlichen Lahn-Dill-Kreis ihre Ferienpassaktionen ab. Nur Breitscheid, Sinn und Burbach stellen ein Miniprogramm auf.

Von Katrin Weber
Ferienpass-Aktionen, wie hier ein Besuch im vergangenen Jahr von Haigerer Kindern beim AMC Burbach, wird es weitgehend nicht geben. Bis auf Breitscheid, Sinn und Burbach haben alle Kommunen ihre Sommerprogramm für Kinder und Jugendliche abgesagt. Archivfoto: Lea Siebelist/Stadt Haiger

Ferienpass-Aktionen, wie hier ein Besuch im vergangenen Jahr von Haigerer Kindern beim AMC Burbach, wird es weitgehend nicht geben. Bis auf Breitscheid, Sinn und Burbach haben alle Kommunen ihre Sommerprogramm für Kinder und Jugendliche abgesagt. Archivfoto: Lea Siebelist/Stadt Haiger

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PROGRAMM IN DREI KOMMUNEN

In Breitscheid, Sinn und Burbach soll es in den Sommerferien abgespeckte Angebote geben. Breitscheid plant "Mit den Höhlenforschern unterwegs", einen Besuch "Das Leben auf dem Bauernhof", die Schatzsuche "Der Schatz der Linde", "Bike-Biathlon", die Höhlenführung "Reise in den Zauberberg" und "Abenteuer bei den Pfadfindern".

Das Sinner Sommerprogramm soll kurzfristig auf der Facebookseite der Jugendpflege (www.facebook.com/jugendpflegesinn) mitgeteilt werden.

Burbach im benachbarten Nordrhein-Westfalen wird sein Ferienprogramm am 14. Juni auf www.unser-ferienprogramm.de/burbach/ einstellen.

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