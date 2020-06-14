Sonntag, 14.06.2020 - 14:00
4 min
Planschbecken im Garten statt kegeln, klettern und Kehrmaschinen-Wettrennen
Von Katrin Weber
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PROGRAMM IN DREI KOMMUNEN
In Breitscheid, Sinn und Burbach soll es in den Sommerferien abgespeckte Angebote geben. Breitscheid plant "Mit den Höhlenforschern unterwegs", einen Besuch "Das Leben auf dem Bauernhof", die Schatzsuche "Der Schatz der Linde", "Bike-Biathlon", die Höhlenführung "Reise in den Zauberberg" und "Abenteuer bei den Pfadfindern".
Das Sinner Sommerprogramm soll kurzfristig auf der Facebookseite der Jugendpflege (www.facebook.com/jugendpflegesinn) mitgeteilt werden.
Burbach im benachbarten Nordrhein-Westfalen wird sein Ferienprogramm am 14. Juni auf www.unser-ferienprogramm.de/burbach/ einstellen.
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