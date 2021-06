Playmobil-Feuerwehr geht zelten

Zeltlager@home: Playmobil-Männchen verbreiten die richtige Stimmung für die Jugendlichen. Foto: Feuerwehrverband Dillkreis e.V.

BREITSCHEID/DILLENBURG - Corona hat den Jugendfeuerwehren vom Feuerwehrverband Dillkreis zwar das geplante Zeltlager "verhagelt", auf ganz ungewöhnliche Art und Weise hat es aber trotzdem stattfinden können - nämlich als Zeltlager@home.

Auf der Facebook-Seite des Verbands entstanden dank Sascha Kepper kurze Videos vom Zeltlager-Alltag, die mit Playmobilmännchen nachgestellt wurden.

Das erste Video beginnt mit der Begrüßung des Verbandsjugendfeuerwehrwartes Frank "Heidi" Heidrich als Playmobilmännchen und der Abfahrt von zu Hause - natürlich standesgemäß im Feuerwehrauto. Weitere Videos folgten zum Beispiel mit dem Aufbau der Zelte, der feierlichen Eröffnung und Entzündung des Lagerfeuers, der Nachtwache, dem Wimpelklau und dem Geländespiel und mehr.

Erste Präsenzübung

im Jahr 2021

Die Jugendfeuerwehren der Umgebung waren dazu aufgerufen, Bilder von ihren Zeltlagern zu schicken, und die Jugendfeuerwehr Breitscheid nutzte die sinkenden Inzidenzen aus und startete mit der ersten Präsenzübung im Jahr 2021.

Am zweiten Tag konnten sich die jungen Helfer unter allen Corona-Vorkehrungen am Gerätehaus Breitscheid sogar "Burger to go" abholen. Abends fand noch eine Nachtwanderung statt, die mit einem anschließenden Lagerfeuer mit Stockbrot endete.

Normalerweise findet alle drei Jahre am Fronleichnams-Wochenende ein gemeinsames Zeltlager aller Hilfsorganisationen am Aartalsee statt. Hier treffen sich rund 800 Mädchen und Jungen der verschiedenen Jugendorganisationen, beispielsweise des Technischen Hilfswerks, der Feuerwehr, des Deutschen Roten Kreuzes, der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft und weitere.

Darüber hinaus findet in jedem Jahr, in dem es kein gemeinsames Zeltlager gibt, ein Verbandszeltlager für die Jugendfeuerwehrwehren im nördlichen Lahn-Dill-Kreis statt. Dieses wird vom Feuerwehrverband Dillkreis organisiert.