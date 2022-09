Pocket-Bike trifft auf Opel

Ein 16-Jähriger wird bei einem Unfall schwer verletzt. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

DILLENBURG-MANDERBACH - Schwere Verletzungen hat der Fahrer eines Pocket-Bikes am Mittwochabend bei einem Zusammenstoß mit einem Opel erlitten. Der 16-Jährige krachte mit dem Mini-Motorrad auf einem Feldweg in Verlängerung der Hauptstraße mit dem Auto zusammen, als er hinter Heuballen abbiegen wollte. Er krachte mit dem Kopf in die Windschutzscheibe des Opels. Der junge Mann besitzt keinen Führerschein.