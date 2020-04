"Politikern fehlt Mut": So reagiert das Netz auf neue Corona-Regeln

Das Netz reagiert unterschiedlich auf die neuesten Regelungen zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise. Bayern Ministerpräsident Markus Söder (l.) und Kanzlerin Angela Merkel hatten diese am Mittwoch auf einer Pressekonferenz verkündet. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Dillenburg/Wetzlar. Keine Großveranstaltungen bis Ende August, aber kleinere Geschäfte und Schulen sollen bald wieder geöffnet sein. Was halten unsere Leser von den neuen Regelungen der Bundesregierung zur Corona-Krise?

In den sozialen Netzwerken wird fleißig diskutiert. Die Meinungen gehen auseinander. Einer der wichtigsten Aspekte: Kleine Geschäfte müssen bald nicht mehr geschlossen bleiben. Claudia F. schreibt dazu: "Wäre noch länger wohl besser!" "Sofort Geschäfte öffnen!", fordert dagegen Stefan P. "Sonst haben wir bald größere Probleme als das Virus."

Das sieht Natalie H. ähnlich: "Wieso Geschäfte noch länger einschränken? Damit die ersten bald für immer schließen können?" Astrid M. kann die Sichtweise beider Seiten verstehen: "Ich finde es richtig, wir sehen ja, dass es wirkt. Nur ich bin Rentnerin, aber die arbeitende Bevölkerung wird es schwer haben, über den finanziellen Engpass hinweg zu kommen."

Alex W. T. schreibt: "Das Virus werden wir besiegen. Aber je länger das Ganze hier dauert, umso mehr Menschen werden an den Folgen der fehlenden sozialen Kontakte und der zunehmenden Arbeitslosigkeit zugrunde gehen. [...] In den Heimen werden die alten Menschen ihre Familien vergessen, bei Demenzkranken ist der Kontakt wichtig. Wenn nach Wochen das erste Mal wieder ein Verwandter kommt, wird das für beide schwer. Dann ist es egal, ob man an Covid-19 stirbt oder am Ende an der psychischen Belastung."

"Unternehmen sterben nicht, aber Menschen!", ergänzt Sina B."Völlig verrückt, wenn man jetzt die Maßnahmen lockern würde."

Das zweite große Thema: Kitas und Schulen. Kitas bleiben bis auf die Notbetreuung weiterhin dicht, Schulen sollen ab dem 27. April schrittweise wieder geöffnet werden. "Den Politikern fehlt der Mut", kommentiert Michael K. diese Entscheidung. Saskia S. antwortet: "Ich finde es ganz gut so. Es ist nicht der Zeitpunkt, ,mutig' zu sein, das kann ganz schnell in die Hose gehen."

"Wäre am besten, meine Tochter geht bis zu den Sommerferien nicht mehr", meint Jens J.Und Jennifer S. fordert: "Kinder sollte man bis zum Schluss schützen. Es schaffen ja nicht mal die Erwachsenen, sich an Regeln zu halten, warum soll man das jetzt von den Kleinsten verlangen?"