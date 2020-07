Polizei ahndet Verstöße in mehreren Spielhallen

Jetzt teilen:

Dillenburg/Haiger (red). Dillenburger Polizisten haben in den zurückliegenden Tagen mehrfach verschiedene Spielotheken in den Stadtbereichen von Dillenburg und von Haiger kontrolliert. Dabei haben sie einige Verstöße festgestellt.

Der Schwerpunkt der Kontrollen lag auf der Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen und der Überwachung des Brandschutzes. In einer Spielhalle fehlten die vorgeschriebenen Prüfplaketten an einem Feuerlöscher. In einer weiteren Spielothek stellten die Ordnungshüter fest, dass die Notausgangstür verschlossen war. In diesem Fall kommt auf den Besitzer eine Strafanzeige wegen Beeinträchtigungen von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln zu.

Zudem stellten die Beamten in dieser Gaststätte fest, dass ein Mitarbeiter die Gäste ohne eine derzeit dafür vorgeschriebene Mund-Nase-Bedeckung bediente. Ein nach den Corona-Bestimmungen vorgeschriebenes Buch zum Eintragen der Personalien der anwesenden Gäste war nur lückenhaft aufgefüllt. Die Beamten leiteten Ordnungswidrigkeitsanzeigen nach dem Infektionsgesetz ein.

Verstöße gegen die Jugendschutzbestimmungen stellten sie keine fest.