Polizei-Aufgebot beendet illegales Glücksspiel

DILLENBURG - Das dürfte für den Betreiber einer Dillenburger Gaststätte ganz schön teuer werden: Nach einer Kontrolle seines Lokals kommen auf den Besitzer Bußgeldzahlungen, Steuerrückforderungen sowie Strafanzeigen zu - unter anderem wegen illegalen Glückspiels.

Die Kontrolle am Mittwochnachmittag fiel sehr umfangreich aus. Beteiligt waren Ermittler der Kriminalpolizei in Dillenburg und Gießen sowie Beamte der Bereitschaftspolizei, des Dillenburger Ordnungsamts und der Gewerbeaufsicht des Lahn-Dill-Kreises.

In dem Lokal trafen sie auf einen Gast sowie eine Servicekraft. Der Inhaber bot seinen Gästen in dem Lokal Spielmöglichkeiten an vier Automaten an. Für zwei dieser Apparate lagen laut Polizei die vorgeschriebenen Bauartprüfungen und -zulassungen nicht vor.

Zudem konnten Gäste an zwei Wett-Terminals Sportwetten abgeben. Nach Angaben des Dillenburger Polizeisprechers Guido Rehr sind laut dem Gaststättengesetz in dem Lokal aber nur zwei Spielautomaten erlaubt. "In Bezug auf den Betrieb der Wett-Terminals sind die Voraussetzungen noch strenger", so Rehr. "Diese dürfen grundsätzlich nicht gemeinsam mit Spielautomaten in einem Betrieb aufgestellt werden.

Die Beamten stellten die beiden illegalen Spielautomaten und die beiden Wett-Terminals sowie auch Bargeld in vierstelliger Höhe sicher. "Die Geräte werden nun einer eingehenden technischen Untersuchung zugeführt, um Manipulationen nachzuweisen", kündigte Rehr an.

Das Ordnungsamt der Stadt Dillenburg und die Gewerbeaufsicht des Lahn-Dill-Kreises ermittelten zudem wegen mehrerer Verstöße gegen die aktuellen Corona-Bestimmungen sowie weitere gewerberechtliche Bestimmungen.

Die an der Kontrolle beteiligten Behörden haben angekündigt, künftig verstärkt gemeinsame Kontrollen zur Eindämmung des illegalen Glücksspiels vorzuführen.