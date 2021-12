Polizei deckt in Dillenburg Corona-Verstöße auf

Digitaler Impfnachweis, Impfpass, negativer Schnelltest: Dillenburgs Polizei kontrolliert die Einhaltung der Corona-Schutzverordnung. Symbolfoto: Michael Taeger

DILLENBURG - Die Polizei hat am Mittwoch in Dillenburg kontrolliert, ob Betriebe die Corona-Schutzverordnung einhalten. Zwischen 19.15 und 22.40 Uhr deckten die Beamten einige Verstöße aus.

Ein Sprecher der Polizei berichtete, dass die Beamten erfreut gewesen seien, dass sich ausnahmslos alle Fahrgäste der überprüften Busse am Busbahnhof an die geltenden Corona-Vorschriften gehalten hätten. Anders sah es in Gewerbe-Betrieben aus: In einem Fast-Food-Restaurant arbeitete eine Angestellte, die weder genesen noch vollständig geimpft war, weder über ein negatives Testergebnis verfügte noch eine Maske trug. Gleiches galt für einen Angestellten in einem Fast-Food-Imbiss.

In einem Spielcasino kontrollierten die Polizisten vier Personen. Eine davon hielt sich dort ohne vollständigen Impfschutz auf. Der Polizeisprecher dazu: "Die verantwortliche Servicekraft hatte den Zugang der Gäste offensichtlich mangelhaft kontrolliert."

Gast flüchtet aus einem Wettbüro - aber erfolglos

Als letzte Station nahmen sich die Beamten ein Wettbüro vor, wo sie einen ungeimpften Gast antrafen. Dieser flüchtete zwar, ließ jedoch Dokumente zurück, anhand derer seine Identität zweifelsfrei festgestellt werden konnte.

Die Polizei leitet die Verstöße nun zwecks Ahndung an entsprechende Stellen weiter.