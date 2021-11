Polizei deckt Verstöße gegen Corona-Auflagen auf

Symbolfoto: Harald Kaster

DILLENBURG/HERBORN - Die Polizei hat am Dienstag in Herborn und in Dillenburg verstärkt das Einhalten der aktuellen Corona-Schutzverordnung kontrolliert. Die Beamten überprüften nach Angaben von Dillenburgs Polizeisprecherin Kerstin Müller in rund 90 Gaststätten und Einzelhandelsgeschäften sowie bei Anbietern körpernaher Dienstleistungen sowohl die Betreiber als auch die Gäste und Kunden.

Mit dabei waren auch Beamte der Bereitschaftspolizei in Lich und Mitarbeiter der Ordnungsämter von Herborn und Dillenburg. "Die Kontrollen zielten in erster Linie auf die Einhaltung der aktuell geltenden Corona-Richtlinien ab", berichtet Müller.

412 Personen seien in der Summe angetroffen worden. Bei der Kontrolle registrierten die Beamten zehn Verstöße mit Corona-Bezug. Dazu zählte beispielsweise das Nichtbeachten der Maskenpflicht.

Mann steht unter Verdacht, illegal in Deutschland zu sein

Die Polizisten ahndeten einen Verstoß gegen die Glücksspiel-Verordnung und stellten einen weiteren Verstoß gegen den Datenschutz fest. Mit beiden müssen sich nun die Mitarbeiter der Ordnungsämter befassen.

Bei einer Kontrolle nahm die Polizei einen Mann vorläufig fest und leiteten gegen ihn ein Verfahren ein: Die Person steht im Verdacht, sich illegal in Deutschland aufzuhalten.

Am Ende zogen die Einsatzkräfte ein aus ihrer Sicht positives Resümee: "In fast allen kontrollierten Objekten wurden die Vorgaben der Corona-Schutzverordnung eingehalten", berichtet Müller. "Die Maßnahmen der Polizei trafen hinsichtlich der steigenden Inzidenzwerte auf großes Verständnis bei den kontrollierten Personen. Um die Bevölkerung weiterhin zu sensibilisieren, wird das Konzept in dieser Form zunächst beibehalten und fortgeführt."