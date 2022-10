Polizei fasst jugendlichen Dealer in Dillenburg

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Ein mutmaßlicher Drogendealer ist der Dillenburger Polizei am Sonntagabend bei einer Personenkontrolle ins Netz gegangen. Gegen 20.45 Uhr waren einer Streifenwagenbesatzung zwei Personen am Dillenburger Bahnhof aufgefallen. Als die jungen Männer die Polizisten sahen, rannten sie davon. Einer warf während seines Sprints etwas in eine Hecke. Die Ordnungshüter fanden 40 so genannte, mit Marihuana gefüllte Zip-Päckchen. Sie hatten ein Gewicht von 79 Gramm. Zunächst konnten die Polizisten keinen der beiden Jugendlichen festnehmen.

Während einer Fahndung in der Innenstadt klickten bei einem 16-Jährigen allerdings die Handschellen. Der junge Mann aus der Ukraine machte keine Angabe zu seinem Komplizen. Nach der Vernehmung wurde er entlassen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen zu.