Polizei fragt: Wem gehört diese Hängematte?

Wer kann Angaben zur Herkunft dieser Hängematte machen? Foto: Polizei Dillenburg

DILLENBURG - Die mysteriöse Beobachtung eines Zeugen und eine Hängematte beschäftigen derzeit die Polizei in Dillenburg. Am Dienstagabend meldete sich ein Zeuge bei ihr, nachdem er einen Mann auf einem Grundstück in der Beilsteinstraße beobachtet hatte. Offensichtlich gehörte der Unbekannte nicht zu den Berechtigten, und so verfolgte der Zeuge ihn bis in die Tringensteinstraße.

Dort legte der Mann etwas in ein Gebüsch. Als der Zeuge ihn ansprach, gab er wenig glaubhafte Gründe dafür an, sich auf dem Grundstück aufhalten zu dürfen. Danach fuhr er in einem silberfarbenen Ford davon.

Die Dillenburger Polizei

geht von einer Straftat aus

Polizisten entdeckten in dem Gebüsch eine Hängematte. Diese stammt nicht von dem Grundstück. Eine genaue Beschreibung des Mannes oder weitere Angaben zu dessen Ford sind dem Zeugen nicht möglich. Die Polizei geht davon aus, dass die Hängematte aus einer Straftat stammt und sucht den Besitzer. Hinweise erbitten die Ermittler unter Telefon 0 27 71-90 70.