Polizei registriert in Dillenburg 42 Tempo-Verstöße

Symbolfoto: Ronald Wittek/dpa

DILLENBURG - Polizeibeamte aus Dillenburg haben am Dienstagvormittag mit Unterstützung von Beamten der Bereitschaftspolizei in Dillenburg Geschwindigkeitskontrollen in der Hof-Feldbach-Straße vorgenommen. Zwischen 9.30 und 12 Uhr waren in der Tempo-30-Zone in beiden Richtungen 42 Fahrer zu schnell unterwegs. Den Höchstwert lieferte nach Angaben von Polizeisprecherin Yasmine Hirsch ein Autofahrer, der nach Abzug der Toleranz 30 Kilometer pro Stunde zu schnell war. Für ihn bedeute das nun die Zahlung einer Geldbuße von 180 Euro und einen Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg.