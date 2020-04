Polizei rettet in Dillenburg Entenfamilie mit zehn Küken

Kurz in Gewahrsam: Die Polizei hat in Dillenburg eine Entenfamilie aus dem Straßenverkehr gerettet. Foto: Jochen Neuhoff

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG (hog). Es war eine Verkehrssperrung der etwas anderen Art: Die Polizei hat in Dillenburg eine Entenfamilie gerettet - und sich dabei rührend um die Tiere gekümmert.

Alles begann am Karfreitag gegen 12.30 Uhr. Die Polizei war alarmiert worden, weil nach Angaben der Anrufer jemand auf der Fahrbahn unterwegs sei. Autos mussten aus diesem Grund bremsen und ausweichen. Als die Beamten in der Frankfurter Straße eintrafen, war die Ursache schnell geklärt.

"Eine Entenmama mit 10 Küken hatte das schöne Wetter genutzt, um sich das Städtchen genauer anzuschauen", schreibt die Polizei Mittelhessen auf ihrer Facebook-Seite. Die Tiere watschelten zwischen den Autos umher.

Sofort sperrten die Ordnungshüter die Straße. Weiter heißt es auf der Seite: "Ein 'Platzverweis' wurde ausgesprochen, welcher durch die Entenfamilie ignoriert wurde." Deshalb sei ein "kurzfristiges Verbringungsgewahrsam" in Betracht gezogen worden. Kurzerhand seien "weitere Kräfte (Anwohner)" und eine "technische Einheit (weitere Anwohnerin)" zur Hilfe gekommen.

Weiterführende Links

Mit einem Pappkarton und einem Handtuch habe die Polizei die Tiere "aus ihrem kurzfristig ergriffenen Versteck im Buschbereich" in Richtung Wiese abgedrängt. Und: "Dort erfolgte ein 'Spontanzugriff' durch die Ordnungshüter, sodass zehn Küken vorläufig in einem Wäschekorb in 'polizeiliches Gewahrsam' genommen werden konnten. Herhalten musste ein rosa Wäschekorb.

Nachdem die Küken in Richtung Dill gebracht worden seien, habe sich die Entenmama dann offenbar dazu entschlossen, "die Stadtbesichtigung abzubrechen" und den Beamten zu folgen.

"Mündliche Verwarnung"

an "Mama Ente"

An der Dill kam es zum Happy End: Die Küken, schreibt die Polizei, seien aus dem Gewahrsam entlassen worden. Nach der "Familienzusammenführung" und einer "mündlichen Verwarnung an Mama Ente" war die Rettungsaktion beendet. Und auch die Autofahrer hatten dann wieder freie Bahn.