Polizei schnappt Fahrer gleich doppelt

DILLENBURG/HERBORN/-BURG - "Man sieht sich immer zweimal im Leben" an diesen Spruch haben Beamte des Regionalen Verkehrsdiensts der Polizeidirektion Lahn-Dill gedacht, als sie den Fahrer eines weißen Mercedes Sprinters gleich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen bei Verkehrskontrollen erwischten.

Am Sonntag waren die Polizisten mit Zivil-Motorrädern, die zur Dokumentation mit Videokameras ausgerüstet sind, auf Streifenfahrt. Kurz nach dem Start an der Dillenburger Wache zeichneten sie am Jahnknoten in Höhe der Wilhelm-von-Oranien-Schule auf, wie der in Polen zugelassene Transporter trotz Rotlicht zeigender Ampel über die Kreuzung und weiter auf der B 277 in Richtung Herborn fuhr.

In Burg stoppten sie den Wagen. Der Fahrer zeigte den Beamten einen rumänischen Führerschein, der allerdings abgelaufen war. Zudem übergab er den Fahrzeugschein eines auf ihn in Deutschland zugelassenen BMW, um seinen Wohnsitz zu dokumentieren. Überprüfungen beim Einwohnermeldeamt ergaben, dass der Rumäne dort bereits abgemeldet war und offensichtlich er keinen deutschen Wohnsitz hat.

Die Polizisten nahmen den Fahrer mit zur Dienststelle nach Dillenburg. Ein Bereitschaftsstaatsanwalt ordnete wegen des Verdachtes des Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis die Einziehung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro an.

Nachdem er diesen Betrag hinterlegt hatte, durfte er die Polizeistation wieder verlassen. Weitere rechtliche Konsequenzen drohen, weil der in Polen zugelassene Sprinter in Deutschland offensichtlich zu gewerblichen Zwecken genutzt wird. Wegen möglicher zulassungsrechtlicher Verstöße informieren die Beamten die Zulassungsstelle des Lahn-Dill-Kreises sowie den Zoll.

Am Montag, also nur einen Tag nach der Kontrolle, bemerkte einer der Polizisten den weißen Sprinter zufällig an der Reuterbergkreuzung in Herborn. Der Transporter stand an einer Ampel im Gegenverkehr und der Ermittler erkannte am Lenkrad zweifelsfrei den am Vortag kontrollierten Rumänen wieder.

Auf einmal saß der Beifahrer am Steuer des Transporters

Über Funk rief er seine Kollegen in Dillenburg und gab die Personenbeschreibung des Fahrers durch. Am Ortseingang von Dillenburg stoppten Polizisten den Sprinter - mittlerweile saß jedoch der Beifahrer am Steuer. Offensichtlich hatten die beiden Insassen nach dem Blickkontakt mit dem Polizisten auf dem Weg nach Dillenburg die Plätze getauscht.

Erneut entschied ein Staatsanwalt, dass der Rumäne eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro leisten musste. Damit kommen nun zwei Strafverfahren wegen des Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis auf ihn zu.