Polizei stelltDrogen sicher

Dillenburg/Eschenburg/ Wetzlar (red). Ohne Promille, dafür aber mit Betäubungsmitteln im Blut sind der Polizei einige Autofahrer aufgefallen.

In Eibelshausen zogen sie am Donnerstagabend einen 29-Jährigen Eschenburger in der Straße Lohmühle aus dem Verkehr. Auffällig: ein angerauchter Joint. Bei der Durchsuchung des Autos stießen die Dillenburger Polizisten außerdem auf ein Tütchen mit einer geringen Menge Marihuana. Den Joint und das Marihuana stellten sie sicher. Gegen den Eschenburger wird nun wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt.

In der Schelde-Lahn-Straße in Oberscheld kontrollierten Polizisten am gleichen Abend gegen 18.40 Uhr einen 26-Jährigen. Bei der Durchsuchung, des aus einem Dillenburger Ortsteil stammenden Mannes, fanden die Polizisten eine geringe Menge Amphetamin. Auch er muss mit einer Anzeige rechnen.

Am Donnerstagmorgen um 8.10 Uhr kontrollierten Wetzlarer Polizisten einen 37-jährigen Autofahrer in der Altenburger Straße. Ein Drogentest reagierte positiv. Der Honda-Fahrer musste mit zur Polizeiwache. Dort entnahm ein Arzt ihm Blut. Gegen den 37-Jährigen wird jetzt wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteln ermittelt.