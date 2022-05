Polizei stoppt betrunkenen Transporter-Fahrer

Symbolfoto: Uli Deck/dpa

DILLENBURG - Laut Polizeisprecherin Kerstin Müller exakt um 20.10 Uhr am Donnerstagabend ist in Dillenburg die Autofahrt eines betrunkenen 57 Jahre alten Mannes zu Ende gegangen. Polizisten hatten ihn in seinem VW-Transport im Stadtgebiet angehalten und kontrolliert. Dabei stellten sie Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest brachte es bei ihm auf 1,71 Promille. Der 57-Jährige musste daraufhin mit zur Polizeiwache. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Außerdem stellte die Polizei den Führerschein des 57-Jährigen sicher. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.