Polizei sucht Zeugen für Unfall am "Aquarena" in Dillenburg

DILLENBURG - Drei demolierte Fahrzeuge und ein beschädigter Pflanzenkübel: Das ist die Bilanz eines Unfalls, zu dem es bereits am Donnerstag vergangener Woche auf dem "Aquarena"-Parkplatz in Dillenburg gekommen ist, den die Polizei aufgrund der Aussagen-Lage erst am Freitag öffentlich gemacht hat und nun nach weiteren Zeugen sucht. Demnach ist Folgendes passiert: Der 23-jährige Fahrer eines schwarzen Audis A4 fuhr gegen 16.15 Uhr vom Stadion in Richtung "Aquarena"-Bad. Die Polizei schließt nicht aus, dass er dort viel zu schnell gefahren ist. Der Mann dagegen gab an, dass er in der Linkskurve von einem entgegenkommenden, beigefarbenen Mini geschnitten worden sei und deshalb ausweichen musste. Dabei prallte der Audi gegen einen auf einer Parkfläche abgestellten Ford Fiesta, der dadurch wiederum gegen einen davor geparkten, weiteren Ford Fiesta geschoben wurde. Anschließend fuhr der Audi quer über die Fahrbahn und krachte in Höhe des Wohnmobilstellplatzes in einen Beton-Pflanzenkübel. Dieser wurde durch den Aufprall rund einen Meter verschoben. Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 6500 Euro. Nun hofft die Polizei auf Zeugen für das Geschehen. Hinweise nimmt sie unter Telefon 0 27 71-90 70 entgegen.