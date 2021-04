Polizei warnt: Trickdiebe nutzen Hilfsbereitschaft aus

Griff in den Geldbeutel: Die Polizei warnt vor Trickdieben, die derzeit im Dillgebiet ihr Unwesen treiben. Symbolfoto: Frank Kleefeldt/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG/HAIGER - Offenbar treiben Trickdiebe im ehemaligen Dillkreis ihr Unwesen. In den vergangenen Tagen sind bei der Polizei vermehrt Meldungen eingegangen, wonach bisher unbekannte Täter einige Bürger beim Geldwechseln um Bargeld erleichtert zu haben.

Polizeisprecher Guido Rehr bittet daher darum, trotz Hilfsbereitschaft vorsichtig zu sein: "Die Täter sprechen ihre Opfer meist auf Parkplätzen von Supermärkten oder an Parkscheinautomaten an. Höflich bitten die Diebe die Angesprochenen, Geld für den Einkaufswagen oder für ein Parkticket zu wechseln. Öffnen die hilfsbereiten Opfer ihre Geldbeutel, haben sie meist schon verloren: Geschickt lenken die Täter sie ab oder verdecken den Blick auf das Portemonnaie mit einer Zeitung oder einer Kladde. Dann greifen sie blitzschnell zu und leeren das Fach im Geldbeutel, in dem die Banknoten stecken."

Wichtig: Immer freien Blick auf den eigenen Geldbeutel

In einem Fall in Haiger, auf dem Parkplatz in der Mühlenstraße, erbeuteten die Diebe 165 Euro. Die Polizei rät zur Vorsicht. "Stellen Sie sicher, dass Sie immer freien Blick auf Ihren Geldbeutel haben", mahnt Rehr. "Halten Sie Abstand zu dem Bittsteller. Wird dieser zu aufdringlich, drehen sie sich von der Person weg und machen Sie deutlich, dass er Abstand halten soll."