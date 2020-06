Polizei zählt 5488 Unfälle im Lahn-Dill-Kreis

Risikofaktor Mensch: Bei der Handynutzung am Steuer kennt die Polizei keine Gnade. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Wetzlar/Dillenburg (kel). Viel Positives enthält die Verkehrsunfallstatistik 2019 für den Lahn-Dill-Kreis: Weniger Unfälle bei denen Menschen verletzt wurden, weniger Motorradunfälle und eine positive Entwicklung der Unfallzahlen gerade bei jungen Fahrern, doch die Zahl der tödlichen Unfälle hat sich von sieben im Jahr 2018 auf zwölf fast verdoppelt.

Zu 5488 Unfällen mussten Beamte der Polizeidirektion Lahn-Dill im vergangenen Jahr ausrücken. Das sind genau vier Unfälle weniger als im Jahr zuvor. Die Auswertung der Daten hat ergeben, dass Wildunfälle (32 Prozent) und Unfallfluchten (23 Prozent) mehr als die Hälfte aller Unfälle ausmachen. "Sämtliche Verkehrsunfalldaten laufen beim regionalen Verkehrsdienst Lahn-Dill zusammen", erklärt Polizeihauptkommissar Andreas Düding, Leiter des Verkehrsdienstes.

IM LAHN-DILL-KREIS ... registrierte die Polizei alle 96 Minuten einen Verkehrsunfall. ereignete sich alle fünf Stunden ein Wildunfall. haben sich pro Tag drei Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. verunglückte jeden dritten Tag ein Fahrer unter Alkohol- und/ oder Drogeneinfluss wurden pro Tag zwei Menschen leicht oder schwer verletzt.

Der Faktor Mensch

Auch wenn Unfallschwerpunkte erkannt und zusammen mit Kommunen, Kreis und weiteren Behörden entschärft werden, würden alle Auswertungen letztlich zeigen, dass der Mensch selbst die Sicherheitslage im Straßenverkehr maßgeblich beeinflusst. "Den Faktor Mensch schaltet keine Statistik und keine Unfallkommission dieser Welt aus.", sagt Düding und appelliert an Verkehrsteilnehmer: "Leben Sie das Gebot der Rücksicht und Vorsicht." Gerade bei besonders gefährlichen Themen wie Handynutzung am Steuer, Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie Alkohol und Drogen fahre man eine Null-Toleranz-Strategie, erklärt Polizeidirektor Siegfried Schulz, Leiter der Polizeidirektion Lahn-Dill.

Unfallfolgen

Bei 667 der insgesamt 5488 Verkehrsunfälle im Vorjahr sind Menschen verletzt worden (2018: 763). Das ist ein Rückgang um 12,6 Prozent oder 96 Unfälle. Schwere Verletzungen trugen 189 Personen davon (2018: 159). 721 Menschen wurden bei Kollisionen leicht verletzt - 100 weniger als im Vorjahr. Insgesamt verunglückten im Vorjahresvergleich damit 64 Menschen weniger auf den Straßen des Lahn-Dill-Kreises.

Hauptunfallursachen

Betrachtet man die Unfallstatistik genau, wird deutlich, dass vor allem überhöhte Geschwindigkeit die Hauptursache für Unfälle mit Verletzungen ist. Bei 407 Kollisionen (2018: 437) ist als Ursache überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit zu verzeichnen. 136 davon endeten mit Personenschäden. Somit machen die Geschwindigkeitsunfälle an der Gesamtzahl aller Kollisionen im Jahr 2019 lediglich einen Anteil von 8,6 Prozent aus. Schaut man aber auf die besonderen Folgen für die Beteiligten, kehrt sich die Verteilung deutlich um. Bei jedem fünften Zusammenstoß mit Personenschaden ist Geschwindigkeit die Unfallursache.

Wild und Ablenkung

Außer Wild auf der Fahrbahn (32 Prozent), Alkohol und Drogen (elf Prozent) sowie Wenden/Rückwärtsfahren, Vorfahrtsverletzungen und Abstand mit jeweils sieben Prozent schauen die Verkehrsexperten insbesondere auf einen bestimmten Bereich, der über die Unfallursache "sonstiger Fehler" erhoben wird. Das sind immerhin 30 Prozent. Darunter zählen Unfälle, die sich auf Parkplätzen ereignen. Darüber hinaus werden alle anderen Unfälle dieser Kategorie zugeordnet, denen keine andere Unfallursache zugeordnet werden kann. Entsprechend greift die Unfallursache "sonstiger Fehler" auch dann, wenn der Unfallgrund nicht ermittelt werden kann. Viele Hinweise deuten darauf, dass bei diesen Unfällen Ablenkung eine maßgebliche Rolle spielt.

Wenn Verkehrsteilnehmer in Kurven geradeaus fahren, von der Fahrbahn abkommen und geparkte Autos touchieren oder an übersichtlichen Stellen dem Vorausfahrenden in das Heck krachen und die klassischen Unfallursachen nicht greifen, wird die Ursache meist auf die Ablenkung des Unfallfahrers zurückgeführt. Der Griff zum Handy, ein Gespräch mit den Insassen oder die Bedienung des Navis lösen oftmals fatale Kettenreaktionen aus. Immer häufiger würden Polizisten bei der Unfallaufnahme auf diese Phänomene treffen.

Alkohol & Drogen

Alkohol und/oder Drogen waren 2019 bei 140 Zusammenstößen die Unfallursache. Das ist ein leichter Rückgang von 4,8 Prozent zum Vergleichsjahr 2018 (147). Bei 49 Zusammenstößen dieser Art wurden Menschen verletzt. Ein Mensch starb im Zusammenhang mit einem Alkoholunfall. 14 Personen erlitten schwere Verletzungen, 34 Menschen wurden leicht verletzt. "Um das Entdeckungsrisiko von Drogenfahrten deutlich zu erhöhen und somit das Dunkelfeld in diesem Deliktsbereich aufzuhellen, werden Polizisten seit 2019 besonders geschult", erklärt Polizeidirektor Schulz. 405 Strafverfahren wurden 2019 gegen Fahrzeugführer wegen Alkohol oder Drogen am Steuer eingeleitet. Von diesen standen 148 unter Alkohol und 217 unter Drogeneinfluss. Beides hatten 40 Kontrollierte intus. Die Dunkelziffer schätzt die Polizei um ein Vielfaches höher.

Junge Fahranfänger

Erfreulich sind die Entwicklungen in der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen. Hier sind deutliche Rückgänge in den Unfallzahlen zu vermelden. Dennoch verstarb ein junger Mensch aus dieser Altersgruppe im vergangenen Jahr. 2018 war kein Todesopfer zu beklagen. Diese Altersgruppe ist im vergangenen Jahr mit 14 Prozent (2018: 16 Prozent) am Gesamtunfallgeschehen im Lahn-Dill-Kreis beteiligt. Bei 765 Unfällen (2018: 856) stammte der Unfallverursacher aus dieser Altersgruppe. Das ist ein deutlicher Rückgang von 91. Insgesamt wurden 41 Menschen schwer und 138 Personen leicht verletzt. Somit sinkt die Zahl der Verunglückten 2019 bei Zusammenstößen in dieser Gruppe um 19 Prozent. In einer Langzeitbetrachtung von 2011 (1064) bis 2019 (765) reduzierten sich die Unfallzahlen bei den jungen Fahranfängern sogar um 28 Prozent. Als eine Ursache für die positive Entwicklung sieht die Polizei in Präventionsmaßnahmen, die fortgeführt werden sollen.

Generation 65 Plus

Doch nicht nur die Fahranfänger, auch die Generationen 65 Plus spielt eine immer größere Rolle im Straßenverkehr. Im Lahn-Dill-Kreis leben 55 000 Menschen über 65, das macht fast ein Viertel der Einwohner aus. Für das Jahr 2019 weist die Unfallstatistik 614 Zusammenstöße aus, bei denen Verkehrsteilnehmer der Generation 65 Plus die Unfallursache gesetzt haben. Das ist exakt die gleiche Anzahl an Kollisionen dieser Art wie im Vergleichsjahr 2018. Vier Menschen starben bei Unfällen, die von älteren Menschen verursacht wurden, 28 wurden schwer verletzt, 80 leicht.