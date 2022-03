Polnisch lernen? Geht nun auch an der WvO

Interessierte Runde: Elf Schüler nehmen zur Zeit am Polnischunterricht mit Paul Sajon an der Wilhelm-von-Oranien-Schule in Dillenburg teil. Foto: Wilhelm-von-Oranien-Schule Dillenburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Victoria Mernberger geht in die sechste Klasse des Dillenburger Gymnasiums. Als Fremdsprache lernt sie Englisch wie alle anderen auch. Und ab der nächsten Jahrgangsstufe wird eine zweite Fremdsprache dazukommen- entweder Latein, Französisch oder Spanisch. Aber: Victoria lernt zusätzlich Polnisch.

Jeden Mittwochnachmittag besucht sie den herkunftssprachlichen Unterricht (HSU), den die Wilhelm-von-Oranien-Schule (WvO) seit Beginn des laufenden Schuljahres 2021/22 auf Polnisch anbietet. Victoria kann schon Polnisch sprechen, denn ihre Mutter stammt aus Lubin in Niederschlesien.

Die Kinder sollen auch in Polen gut zurechtkommen

Mit ihr spricht die Sechstklässlerin zu Hause meistens Polnisch. Aber da ihr Vater Deutscher ist, wachsen sie und ihr jüngerer Bruder Nicolas zweisprachig auf.

Fotos Interessierte Runde: Elf Schüler nehmen zur Zeit am Polnischunterricht mit Paul Sajon an der Wilhelm-von-Oranien-Schule in Dillenburg teil. Foto: Wilhelm-von-Oranien-Schule Dillenburg Paul Sajon stammt aus Polen. Trotzdem muss er sich intensiv auf den HSU vorbereiten, denn es ist oft schwierig, geeignetes Material zu finden. Foto: Wilhelm-von-Oranien-Schule Dillenburg 2

Victorias Ziel: "Ich möchte meine polnische Aussprache verbessern und auch Polnisch schreiben lernen!" Das wünschen sich auch ihre Eltern, damit die Kinder nicht nur in Deutschland, sondern auch in Polen gut zurechtkommen. Studienrat Paul Sajon bietet den Unterricht an. Eigentlich ist er Lehrer für Geschichte, Politik und Wirtschaft sowie Ethik. Polnisch kann er unterrichten, weil er Muttersprachler ist. "Ich habe eine polnische Schule besucht und später an der Schlesischen Universität Katowice die Ausbildung zum Geschichtslehrer absolviert", erklärt Sajon.

"Das Studium musste ich später - wegen der Anerkennung der Ausbildung in Deutschland - noch mal wiederholen. Ich bin sozusagen ein doppelt ausgebildeter Lehrer, im polnischen und im deutschen Schulsystem."

Die derzeit elf Schüler in Polnisch zu unterrichten, ist nicht immer ganz einfach. Die Vorkenntnisse sind sehr unterschiedlich; manche Kinder sprechen schon fließend, andere können nur einige Wörter. Zudem ist die Teilnahme an der wöchentlichen Doppelstunde freiwillig, und es gibt auch keine versetzungsrelevanten Noten. Nur wer es möchte und beantragt hat, erhält im Zeugnis einen Vermerk über die Teilnahme.

Lehrmaterial ist gar

nicht so einfach zu finden

Aber Sajon schätzt die Motivation seiner Schüler insgesamt optimistisch ein: "Bei vielen - nicht bei allen - ist das Engagement sehr hoch."

Das Lehrmaterial muss sich Paul Sajon aus verschiedenen, zum Teil schwierig zugänglichen Quellen zusammensuchen. Die deutschen Schulbuchverlage sind im Bereich des herkunftssprachlichen Unterrichts jedenfalls eher dünn aufgestellt. Unterstützung kann Sajon sich aber im Fachberaterzentrum für Herkunftssprachen, Mehrsprachigkeit und schulische Integration des Hessischen Kultusministeriums in Frankfurt holen. Im Moment bieten 30 Schulen in Hessen ein polnisches HSU-Angebot.

"Der herkunftssprachliche Unterricht ist weiterhin nötig und aktuell", findet Ines Gräfe, dafür zuständige Dezernentin am Staatlichen Schulamt in Weilburg. Heute wüchsen viele Kinder mit zwei oder mehr Sprachen auf. Auch wenn sie die Sprache des Herkunftslandes ihrer Familie unterschiedlich gut beherrschten, sei Mehrsprachigkeit für sie eine Alltagserfahrung.

Der HSU solle die Zwei- oder Mehrsprachigkeit als besondere Qualifikation erhalten und fördern, den Schülern Hilfen zur Integration geben und ihre interkulturelle Kommunikations- und Handlungsfähigkeit mündlich und schriftlich stärken. Weil nicht alle Schulen jede HSU-Sprache anbieten können, besuchen auch externe Schüler die Kurse an den jeweiligen Standorten.

An der WvO ist man zufrieden mit dem neuen Angebot. Auf Türkisch gibt es das dort schon seit einigen Jahren. Im Gegensatz zu Polnisch ist es aber nicht von Schule und Schulamt, sondern vom türkischen Konsulat organisiert.

Schon seit Jahren Kontakte zu einer Schule in Polen

"Das ist eine schöne Bereicherung unseres Sprachangebots und eine tolle Chance für alle Familien mit polnischen Wurzeln - hier in der Stadt, aber auch in der umliegenden Schullandschaft", sagt WvO-Leiter Martin Hinterlang. "Außerdem passt es sehr gut: In der Oberstufe pflegen wir seit Jahren einen Auslandsaustausch mit dem polnischen Liceum Ogólnoksztalcace imienia Juliusza Slowackiego in Grodzisk Wielkopolski."