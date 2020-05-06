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Mittwoch, 06.05.2020 - 12:45
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Porsche-Zugunglück in Dillenburg: Elfeinhalb Jahre bis zum Bericht

4172 Tage nach der Kollision am 5. November 2008 am Güterbahnhof veröffentlicht die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung erstmals Ergebnisse ihrer Recherchen.

Christoph Weber: Redakteur Dillenburg
Von Christoph Weber
Redakteur Dillenburg
5. November 2008: In der vorangegangenen Nacht war zwischen Dillenburg und Niederscheld ein Zug mit Kesseltankwagen voller Erdöldestillat auf einen stehenden Güterzug aufgefahren, der fabrikneue Porsche-Sportwagen geladen hatte. Dessen Lok entgleiste, mehrere Autos stürzten auf die Gleise, andere wurden noch auf den Transportwaggons demoliert. Sowohl das Gericht als auch der Abschlussbericht zu dem Unfall sehen die Schuld bei einer Weichenwärterin. Archivfoto: Jörg Fritsch

5. November 2008: In der vorangegangenen Nacht war zwischen Dillenburg und Niederscheld ein Zug mit Kesseltankwagen voller Erdöldestillat auf einen stehenden Güterzug aufgefahren, der fabrikneue Porsche-Sportwagen geladen hatte. Dessen Lok entgleiste, mehrere Autos stürzten auf die Gleise, andere wurden noch auf den Transportwaggons demoliert. Sowohl das Gericht als auch der Abschlussbericht zu dem Unfall sehen die Schuld bei einer Weichenwärterin. Archivfoto: Jörg Fritsch

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Fotos
5. November 2008: In der vorangegangenen Nacht war zwischen Dillenburg und Niederscheld ein Zug mit Kesseltankwagen voller Erdöldestillat auf einen stehenden Güterzug aufgefahren, der fabrikneue Porsche-Sportwagen geladen hatte. Dessen Lok entgleiste, mehrere Autos stürzten auf die Gleise, andere wurden noch auf den Transportwaggons demoliert. Sowohl das Gericht als auch der Abschlussbericht zu dem Unfall sehen die Schuld bei einer Weichenwärterin. Archivfoto: Jörg Fritsch

5. November 2008: In der vorangegangenen Nacht war zwischen Dillenburg und Niederscheld ein Zug mit Kesseltankwagen voller Erdöldestillat auf einen stehenden Güterzug aufgefahren, der fabrikneue Porsche-Sportwagen geladen hatte. Dessen Lok entgleiste, mehrere Autos stürzten auf die Gleise, andere wurden noch auf den Transportwaggons demoliert. Sowohl das Gericht als auch der Abschlussbericht zu dem Unfall sehen die Schuld bei einer Weichenwärterin. Archivfoto: Jörg Fritsch

Lebensrettende Aktion: Unmittelbar vor dem Zusammenstoß warf sich der damals 24 Jahre alte Lokführer zu Boden. Nach dem Aufprall war der Führerstand an der Stelle, an der er kurz zuvor noch gestanden und eine Schnellbremsung eingeleitet hatte, stark deformiert. Archivfoto: Katrin Weber

Lebensrettende Aktion: Unmittelbar vor dem Zusammenstoß warf sich der damals 24 Jahre alte Lokführer zu Boden. Nach dem Aufprall war der Führerstand an der Stelle, an der er kurz zuvor noch gestanden und eine Schnellbremsung eingeleitet hatte, stark deformiert. Archivfoto: Katrin Weber

Bestandsaufnahme am Unglücksort: Die teuren Sportwagen auf den hinteren drei Wagen sind bei dem Zusammenstoß stark beschädigt worden. Der Gesamtschaden wird später auf knapp drei Millionen Euro geschätzt. Archivfoto: Christoph Weber

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