Praxisklinik Mittelhessen gibt es jetzt auch in Dillenburg

DILLENBURG - Die Praxisklinik Mittelhessen hat in Dillenburg eine Zweigpraxis mit dem Schwerpunkt Gelenkchirurgie eröffnet. Geleitet wird dieser Bereich von Dr. René Burchard, Chefarzt der Orthopädie/Unfallchirurgie und Sport und Gelenkklinik an den Dill-Kliniken. Burchard hat sich im Bereich der Sport- und Gelenkchirurgie spezialisiert. Seine Praxisräume befinden sich im Ärztehaus an den Dill-Kliniken in Dillenburg.

Als langjähriger Sportmediziner und Mannschaftsarzt der Triathleten des EJOT-Teams TV Buschhütten hat René Burchard seine Expertise insbesondere bei minimalinvasiven und schonenden Verfahren ausgebaut. Darüber hinaus ist er zertifizierter Knie- und Fußchirurg. Ein Schwerpunkt der Arbeit Burchards liegt in der operativen Behandlung aller Verletzungen und Erkrankungen der Gelenke. Bei der schonenden Anwendung gelenkerhaltender und auch -ersetzender Verfahren der modernen Endoprothetik legt der Sportmediziner ein großes Augenmerk auf die zügige Genesung unter Minimierung von Komplikationen.

René Burchard hat an der Philipps-Universität in Marburg Humanmedizin studiert und promoviert. Er hat außerdem einen Master of Health Business Administration (MHBA). Seine Facharztausbildung absolvierte er am Kreisklinikum Siegen und in der Sportklinik Hellersen. Burchard ist Lehrbeauftragter der Uni Marburg und der Universität Witten/Herdecke.