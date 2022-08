Preisträger für Kulturauszeichnungen vorschlagen

Bis 15. September können Menschen vorgeschlagen werden, die sich um die Kultur in Dillenburg besonders verdient gemacht haben. Symbolfoto: Peter Patzwald

DILLENBURG - Die Stadt Dillenburg ruft zu Vorschlägen für die Verleihung des Kulturehrenbriefs und der Kulturehrenplakette auf. Beide Auszeichnungen werden jährlich für besondere Verdienste auf dem Gebiet der Kultur verliehen. So solle, teilte die Stadt mit, die hohe gesellschaftliche Bedeutung der kulturtragenden Vereine und des Ehrenamts unterstrichen werden.

Ziel der Kulturförderung sei es, Traditionspflege, Musik, Theater und sonstige Aktivitäten zu unterstützen. Für besondere Aktivitäten wird die Kulturehrenplakette vergeben. Verliehen worden ist sie beispielsweise an Professor Werner Sell, Charlotte Petersen, Professorin Maria Kliegel und Rolf Krenzer.

In der Regel wird die Plakette an Menschen verliehen, die sich besonders um die kulturellen Belange in der Oranienstadt oder darüber hinaus ehrenamtlich besonders verdient gemacht haben. Insbesondere kann eine mindestens zwölfjährige Tätigkeit als Vorsitzender eines kulturtragenden Vereines oder eine mindestens 20-jährige Tätigkeit im Vorstand eines kulturtragenden Vereins Anlass für die Verleihung sein.

Unterlagen gibt es bei

der Tourist-Information

Vereine, die Vorschläge machen möchten, können die entsprechenden Richtlinien und Formblätter bei Stadt erhalten. Die Unterlagen liegen in der Tourist-Information im Alten Rathaus, Hauptstraße 19, bereit.

Fragen können auch unter Telefon 0 27 71-89 61 54 gestellt werden. Vorschläge können bis zum 15. September (Donnerstag) beim Magistrat der Stadt Dillenburg im Rathaus eingereicht werden.