Privater Solarstrom boomt

Beispiel im nahen Hinterland: Über rund 6000 Quadratmeter erstreckt sich die Dachfläche der Metallbau Becker GmbH in Biedenkopf. Mit den dortigen Photovoltaik-Anlagen deckt die Firma 43 Prozent ihres Strombedarfs. Firmenchef Frank Becker versteht nicht, wieso so viele Firmendächer in der Region leer bleiben. Foto: Hartmut Bünger