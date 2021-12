Propsteikantorin Petra Denker stimmt auf den Advent ein

Erfreut die Zuhörer der erste Orgelmatinée zum Advent in Dillenburg: Propsteikantorin Petra Denker. Foto: Propstei Nord-Nassau

DILLENBURG - Zur ersten adventlichen Orgelmatinée hat sich am Samstag eine kleine Anzahl Zuhörer in der katholischen Pfarrkirche in Dillenburg eingefunden. Zum Auftakt spielte Propsteikantorin Petra Denker.

Nachdem die beliebte Reihe im Advent 2020 corona-bedingt hatte ausfallen müssen, zeigte sich Bezirkskantor Joachim Dreher zuversichtlich, die vier Orgelkonzerte in diesem Jahr anbieten zu können.

Denker leitete ihre musikalische Andacht mit gravitätischen Klängen des Präludiums in g von Franz Tunder ein. Mit den folgenden Choralbearbeitungen von Johann Sebastian Bach, Johann Gottfried Walther, Ernst Pepping und Martin Gotthard Schneider konnte sie nuanciert die vielfältigen Klangfarben der Klais-Orgel hervorheben.

Pfarrer Christian Fahl ging in zwei geistlichen Impulsen auf die vertonten Lieder "Nun komm, der Heiden Heiland" und "Es kommt ein Schiff geladen" ein und eröffnete so den Zuhörenden den Blick auf die Adventszeit.

Dass die Orgel sowohl in ihrer Klangpracht als auch in den leisen Passagen zu überzeugen weiß, zeigte Denker dann in der sechsteiligen Fantasie No. 3 von Camille Saint-Saëns. Das Konzert endete mit der Fuge in G-Dur von Johann Sebastian Bach BWV 541.