Radtour an der Dill führt zu Perlen der Naturlandstiftung

- So kommen Sie hin: Für die Anreise ab Wetzlar zum Doppelbiotop im Ambachtal eignet sich der Dilltalradweg am Besten. Das sind rund 29 Kilometer Strecke und je nach Kondition anderthalb bis zwei Stunden Fahrzeit. Vorteil dieser Streckenführung: Es geht immer an der Bahn entlang, beim Konditionsloch ist der Umstieg in den Zug möglich. Die Ortsdurchfahrt von Herborn ist ein wenig anstrengend, in Burg geht es links ab auf den Radfernweg 8 in Richtung Driedorf. Die beiden Biotope befinden sich etwa einen Kilometer hinter Burg. Dreieckige Schilder mit der Aufschrift "Naturland" weisen deutlich darauf hin, am Reptilien- und Amphibienbiotop Ambachtal findet sich zudem eine große Übersichtstafel.

- Naturland: Grundstücke kaufen oder pachten und darauf ökologisch wertvolle Lebensräume entwickeln. Das ist das Ziel der 1982 gegründeten Naturlandstiftung Hessen und ihres 1985 gestarteten Kreisverbandes Lahn-Dill. Zwischen Waldsolms und Haiger betreut die Stiftung im Landkreis heute 52 Biotope mit einer Fläche von fast 600.000 Quadratmetern. Vorsitzender ist Oberstleutnant a.D. Horst Ryba (Laufdorf).